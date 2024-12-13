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7大法官被提名人4人挺廢死 立院24日投票 藍擬全封殺

記者王千豪、蔡晉宇、林銘翰、林縉明／台北13日電
立法院全院委員會12日審查司法院大法官被提名人廖福特。（記者林伯東／攝影）
立法院全院委員會12日審查司法院大法官被提名人廖福特。（記者林伯東／攝影）

立法院全院委員會12日結束大法官被提名人審查，將於24日院會行使同意權記名投票表決，傳出國民黨團因為大法官被提名人的廢死傾向，擬「全數封殺」7位大法官被提名人。國民黨團書記長林思銘表示，要黨團開會決定。

立法院昨天最後一天審議大法官被提名人同意權案，在野黨立委仍持續關切廢死議題。大法官被提名人廖福特昨表態主張分二階段廢死，第一階段限縮到嚴謹的範圍，下一階段則是邁向廢除死刑；大法官被提名人劉靜怡表示，個人理念是走向沒有死刑的國家。

立法院從10日起一連三天舉行全院委員會審查大法官人事案，昨天完成七位被提名人的審查，預定本月24日行使同意權投票。

統計七位大法官被提名人中，僅有被提名人王碧芳明確表達支持死刑、被提名人姚立明支持死刑但必須給與嚴格條件、被提名人張文貞不表態，其餘人立場均為支持廢死。

立法院全院委員會12日審查司法院大法官被提名人劉靜怡。（記者林伯東／攝影）
立法院全院委員會12日審查司法院大法官被提名人劉靜怡。（記者林伯東／攝影）

昨日立法院審查被提名人廖福特、劉靜怡，其中廖福特曾任中天撤照案鑑定人，還是現任民進黨仲裁委員會主委，他一上台報告就先自清「未入黨也未參與黨務」；劉靜怡則參與過「拔管案」。兩名被提名人角色備受質疑，在野黨立委昨也火力全開。

國民黨立委楊瓊瓔高分貝詢問廖福特，憲判字第八號出來後，現在仍堅定支持廢死嗎？廖福特坦言，目前台灣社會有非常多民眾支持死刑，而他主張廢死可分為兩個階段，第一階段限縮到嚴謹的範圍，下一階段邁向廢除死刑。

民眾黨立委林憶君昨也關切，劉靜怡是否支持廢除死刑？劉靜怡則明確表態，個人的理念是主張台灣應走向沒有死刑的國家，還對憲判字第八號死刑合憲感到遺憾，認為釋憲內容有沒講清楚的地方，國家現行被害人機制做得不夠好。

除了廢死議題，國民黨立委徐巧芯昨有備而來，在質詢台上秀出廖福特家族土地照片，爆料廖福特出租土地給業者經營洗車場涉嫌逃漏稅，更違規經營停車場；廖福特當場愣住、語氣支支吾吾地說，「不清楚細節」，他之後會再了解。

藍營立委陳玉珍、徐巧芯等人也輪番質疑劉靜怡曾涉及卡管案，質問她對於2018年台灣大學校長遴選事件的看法？劉靜怡說，她支持大學自治，但是教育部須要有適法性監督。

國民黨立委洪孟楷直言，這三天的大法官提名人審查，看到每一個沒有肩膀、不願正面回應的大法官提名人令人失望。

大法官被提名人立場 製表／政治中心
大法官被提名人立場 製表／政治中心

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