軍公教不滿年改半年沒進展 藍擬加速修法停砍年金

國民黨團提案修退撫法，停止所得替代率之逐年降低。圖為反年改團體2018年上街抗議。(本報資料照片)

國民黨 重返立院多數後，軍公教退休團體積極遊說檢討年改制度，但半年無進展，質疑「國民黨在打假球」。國民黨籍立院司委會召委吳宗憲周四（12月5日）將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨立院黨團修正版本，明定2024年1月1日之後，逐年下降所得替代率之部分，不適用之。

針對國民黨立法院黨團啟動排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，停止所得替代率的逐年降低，民眾黨立委林國成表態支持國民黨提案。民進黨 立委鍾佳濱表示，在野黨想要修法翻案，是要再次挑起台灣對立，不利團結發展，呼籲三思。

藍委提出的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，多達20個版本，國民黨團在上會期（今年3月）提出的版本，是由總召傅崐萁等黨團三長具名提案。

國民黨團提案指出，公務人員退休資遣撫卹法自2008年7月1日施行，其中第37條規定已退休公務人員年金之所得替代率，最高75%、最低45%，且自2020年1月1日起每年再減少1.5%，逐年連續減少10年，直到所得替代率變為最高60%、最低30%，更規定年金自2018年7月1日起，與在職人員薪俸調整脫鉤。

國民黨團提案修正「公務人員退休資遣撫卹法第37條」，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率之逐年降低。

藍委版本並主張修改月退休金 調整機制，從消費者物價指數累計成長率達正5%即調整向下縮減；另將原定4年定期檢討之年限再縮短。

吳宗憲表示，這件事情非關政治正確與否，而是「是非對錯」的問題。

在開黨團大會時，有人說「公務員的部分，是否也要開始進行詢答」，吳宗憲也認為至少要開啟討論，一步一步往前推進。國民黨立院黨團書記長林思銘說，立院這會期是否三讀，就看民進黨阻力有多大。

國民黨立委說，從4月到現在，退休軍公教人員群組不時就會轉發相關訊息，也有許多退休的軍公教民眾會打電話到國會辦公室以及地方服務處詢問進度，委員在跑地方行程的時候，也會面對「拖了半年還不處理，難道國民黨是在打假球」的質疑。

該藍委坦言，這會期開始前，國民黨內原本希望速戰速決，避免夜長夢多，但黨內也有聲音認為，在照顧退休軍公教權益、社會與年輕人觀感等兩方面，應要取得更多共識，也要考慮後續的政治效應。

國民黨前立委游毓蘭表示，務實作法是停損，不要讓退休公教惶惶不可終日。前立委吳斯懷表示，這個案子一定要過，希望民進黨委員看清事實，民進黨政府搞得內政、外交、經濟一塌糊塗，要不要繼續靠國家四大支柱，也就是軍公教警？「信賴保護原則」、「不溯既往原則」是普世價值。