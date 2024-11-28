我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

黑白集／菊系酬庸包山包海 把國家當禁臠

黑白集
監察院長陳菊，是菊系門神。（本報資料照片）
監察院長陳菊，是菊系門神。（本報資料照片）

要問民進黨哪個派系近來「肇事率」最高，監察院長陳菊的「菊系」若說第二，恐沒人敢稱第一。涉及綠能弊案的陳啓昱，拔擢霸凌者謝宜容的許銘春，包庇謝宜容的政次許傳盛，都出自陳菊高雄市府。話雖如此，菊系是否會受影響，則恐怕未必。

以綠營高雄市長之爭為例，有意角逐的許銘春受霸凌案影響，出線機會大幅降低。另四名參選者中，邱議瑩之夫李永得也曾任陳菊副市長，賴瑞隆是陳菊小內閣常客，許智傑是陳菊子弟兵。許銘春出局了，還有「三保險」，影響真的不大。

再看賴政府，菊系人馬也散布各處。內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，政委陳金德，都是嫡菊系。更別說，國營事業酬庸菊系已是包山包海、吃銅吃鐵，陳金德、陳啓昱分別當過中油和台鹽董座。漫山遍野，都是菊系。

身為菊系最大靠山，陳菊本人坐鎮監察院，守護民進黨，更是菊系門神。陳啓昱落跑，監院不查國營事業貪腐，只查檢調、法院是否「縱放」。有這樣的「大姊大」當後盾，菊系何愁失勢？

民進黨的「菊系現象」，說是單一派系跋扈，其實也是綠營縮影。為鞏固統治，蔡政府與賴政府都離不開菊系，菊系才會視高雄市、國營事業和內閣官位為禁臠。「大菊為重」背後，是民進黨把國家當成禁臠，把政府名器當權力工具。

民進黨 綠能 保險

上一則

新聞評論／貪腐欺壓肆無忌憚 賴政府「德不配位」

下一則

公務員之死憂民調下滑？卓榮泰：霸凌影響政府形象

延伸閱讀

新聞評論／陳啓昱投案救菊系 「喬好了」非無的放矢

新聞評論／陳啓昱投案救菊系 「喬好了」非無的放矢
陳啓昱被爆簽賭欠債 逃亡有女密友陪伴 檢追藏匿共犯

陳啓昱被爆簽賭欠債 逃亡有女密友陪伴 檢追藏匿共犯
台綠光電弊案 陳啟昱躲藏24天緝捕前投案 收押禁見

台綠光電弊案 陳啟昱躲藏24天緝捕前投案 收押禁見
台鹽前董座陳啓昱投案 藍營疑「喬好了」 恐難向上追查

台鹽前董座陳啓昱投案 藍營疑「喬好了」 恐難向上追查

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）

薄瓜瓜婚宴傳被下封口令 現場搭棚防空拍機拍攝

2024-11-22 21:36

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級