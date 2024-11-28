黑白集／菊系酬庸包山包海 把國家當禁臠

監察院長陳菊，是菊系門神。（本報資料照片）

要問民進黨 哪個派系近來「肇事率」最高，監察院長陳菊的「菊系」若說第二，恐沒人敢稱第一。涉及綠能 弊案的陳啓昱，拔擢霸凌者謝宜容的許銘春，包庇謝宜容的政次許傳盛，都出自陳菊高雄市府。話雖如此，菊系是否會受影響，則恐怕未必。

以綠營高雄市長之爭為例，有意角逐的許銘春受霸凌案影響，出線機會大幅降低。另四名參選者中，邱議瑩之夫李永得也曾任陳菊副市長，賴瑞隆是陳菊小內閣常客，許智傑是陳菊子弟兵。許銘春出局了，還有「三保險 」，影響真的不大。

再看賴政府，菊系人馬也散布各處。內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，政委陳金德，都是嫡菊系。更別說，國營事業酬庸菊系已是包山包海、吃銅吃鐵，陳金德、陳啓昱分別當過中油和台鹽董座。漫山遍野，都是菊系。

身為菊系最大靠山，陳菊本人坐鎮監察院，守護民進黨，更是菊系門神。陳啓昱落跑，監院不查國營事業貪腐，只查檢調、法院是否「縱放」。有這樣的「大姊大」當後盾，菊系何愁失勢？

民進黨的「菊系現象」，說是單一派系跋扈，其實也是綠營縮影。為鞏固統治，蔡政府與賴政府都離不開菊系，菊系才會視高雄市、國營事業和內閣官位為禁臠。「大菊為重」背後，是民進黨把國家當成禁臠，把政府名器當權力工具。