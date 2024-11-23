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馬英九12字批賴清德新兩國論 口誤稱韓國瑜「立院祕書長」

記者鄭媁／台北即時報導
中華民國前總統馬英九24日出席國民黨全代會。（記者鄭媁／攝影）
中華民國前總統馬英九24日出席國民黨全代會。（記者鄭媁／攝影）

中華民國前總統馬英九於台北時間24日出席國民黨全代會暨130周年黨慶大會，他在致詞以「「既無必要，也辦不到，更不務實」的「12字箴言」，批評賴清德總統上任後強推兩國互不隸屬的「新兩國論」，迎來全體國民黨全國黨代表掌聲。不過，他口誤將立法院長韓國瑜稱為「立法院韓祕書長」，則讓現場有些小尷尬，所幸，在台下的韓國瑜面帶笑容，一笑置之。

國民黨24日在桃園舉辦全代會暨黨慶大會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前主席吳伯雄、洪秀柱等人皆與會。馬英九打頭陣致詞不慎口誤將立法院長韓國瑜稱作「韓祕書長」，現場大螢幕鏡頭帶到韓國瑜臉上，韓國瑜沒有因此顯露不悅或驚訝，仍然面對微笑。馬英九在之後的致詞中也沒有及時將「韓祕書長」改正為「韓院長」，成為意外的小插曲。

馬英九致詞指出，過去這幾年，在朱立倫傑出領導下，非但在縣市長選舉中大有斬獲，在立委選舉中更讓國民黨成為國會最大黨，立法院長也由韓國瑜擔任，這是前所未有的成功。國民黨立院黨團總召傅崐萁在立法院調和鼎鼐，奔走協商，讓國民黨團與友黨發揮極大戰力，促進國家進步與社會和諧。他表達由衷敬佩與感謝。

中華民國前總統馬英九24日出席國民黨全代會。（記者鄭媁／攝影）
中華民國前總統馬英九24日出席國民黨全代會。（記者鄭媁／攝影）

馬英九指出，民進黨過去執政8年，政績甚差，貪腐連連，造成社會不安，民怨沸騰。桃園市前市長鄭文燦涉嫌重大貪瀆案，台南市府涉嫌光電弊案、高雄市前副市長陳啟昱涉台鹽弊案逃亡案，到最近司法院大法官會議針對死刑與國會改革案釋憲所作的判決，各界多認為不符社會期待。

馬英九提到，最近勞動部官員居然涉嫌霸凌部屬，造成當事人輕生的荒誕事件，引發各界譁然。相形之下，國民黨籍縣市長執政成績良好，立院黨團嚴格把關中央政府總預算，制訂進步立法，顯示國民黨永遠是和人民站在一起，支持自由民主法治，抗拒玩法濫權與暴政的一貫立場。

馬英九表示，在中央方面，賴總統上任後，居然強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」來包裝他長期的台獨主張，毫無必要地將台灣推向對內違反憲法、對外引發兩岸衝突的現況，引起國際社會與國內外媒體普遍擔憂。

馬英九說，對於賴總統一生堅持的台獨主張，我一向有12字評語：「既無必要，也辦不到，更不務實」。現場此時響起掌聲，馬英九連忙笑稱「這12字很需要掌聲」。

馬英九說，國民黨更應勇敢負起責任，堅定守護中華民國憲法，堅持本於憲法的「九二共識」，反對台獨，為台灣民眾全力維護兩岸和平與安定，全力保障台灣人民的安全與福祉。他也呼籲黨員要團結奮鬥，讓台灣繼續堅定向前行，不久的未來，力推國民黨重返執政，挽救國家。

國民黨 馬英九 韓國瑜

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