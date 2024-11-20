我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

藍委：賴清德挾公權力輾壓民意 民調下滑不足為奇

記者屈彥辰／台北20日電
國民黨立委賴士葆指賴清德挾公權力輾壓民意，民調下滑不足為奇。(本報資料照片)
國民黨立委賴士葆指賴清德挾公權力輾壓民意，民調下滑不足為奇。(本報資料照片)

賴清德總統日前與青年學子座談，國民黨立委賴士葆昨表示，一個總統居然可以說一套做一套，言行不一，矯情的打著民主反民主。

賴士葆表示，賴清德開口閉口言必稱民主，跟年輕人座談時，居然回答朝野惡鬥的解方是民主，簡直讓人瞠目結舌。賴清德以反民主的方式處理在立法院居少數的現況，以致朝野惡鬥更甚。賴清德上任以來，對民主的打壓與扭曲不遺餘力，賴總統的就職演說表示，將致力於行政立法協調合作，呼籲多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突。賴總統的剖析甚為明確，然而他不肯接受民進黨在立法院是少數的事實，因此不願服從多數。台灣民意教育基金會18日公布的民調，多數民眾（46.8%）認為行政與立法的衝突不斷，執政的民進黨應負較大的責任。

賴士葆表示，過去這個月賴政府民調大幅下滑，除了朝野的對立，有43％的民眾不接受國會改革的法案由大法官釋憲。根據民主表決通過的法律，賴政府不遵守，提覆議，又聲請大法官釋憲，把大法官當成御用打手，讓司法作為解決政治爭議的工具，這是陷司法於不義，更是不尊重民意的表現。尤有甚者，超過8成以上的民意反對廢死，民進黨卻透過大法官釋憲的手段提高廢死的門檻，使得基層法官難以判死刑達到實質廢死的目的，這樣挾公權力輾壓民意，民調下滑不足為奇。

賴士葆批，賴清德面對「民主」二字竟不覺得愧疚，在賴總統思緒認知裡，所有的政策、法案符合民進黨的利益和價值才是民主，否則就應該推翻，當家鬧事造反有理，因為贏得政權就可以專制霸道，這就是賴清德的民主素養。

賴士葆強調，聽賴清德對年輕人侃侃而談：「不管執政或在野黨都要建立國家利益高於政黨利益的政治文化。」一個總統居然可以說一套做一套，言行不一到完全扞格背離的地步，這是何等的修為與能耐，可以如此不心虛、不汗顏，矯情的打著民主反民主，還要博民主的美名。

賴清德 民進黨 大法官

上一則

黑白集／馬龍訪台 小白球在台海來往 好過共機進出

下一則

柯文哲獄中指定接班人？黃國昌嗆「民進黨夠了沒有」

延伸閱讀

賴清德聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

賴清德聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前
習點名賴？台國安局長：不排除陸認知作戰間

習點名賴？台國安局長：不排除陸認知作戰間
習表態無庸置疑 綠急撇清既無意義又矯情

習表態無庸置疑 綠急撇清既無意義又矯情
習近平點名賴清德 港媒：希望川普不要和賴走太近

習近平點名賴清德 港媒：希望川普不要和賴走太近

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手