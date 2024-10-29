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超思案約談前後任農業部長「無保請回」 白委斥走過場

台灣新聞組／台北29日電
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，28日傳喚農業部前部長陳吉仲出庭應訊。(記者許正宏／攝影)
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，28日傳喚農業部前部長陳吉仲出庭應訊。(記者許正宏／攝影)

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采二家進口商，約談畜產會官員及業者共8名被告，昨發動第二波約談，以被告身分傳喚農業部前任、現任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢，訊後均請回。

陳吉仲、陳駿季、林聰賢3人，昨天上午9時30分一同現身北檢，進入偵查庭接受檢察官訊問。北檢為加快訊問速度，分別指派3位檢察官各別進行訊問。3人庭訊僅約兩小時便結束，林聰賢約在11時30分結束庭訊離去，接著陳駿季，陳吉仲也在近12時步出偵查庭，3人未回應購蛋爭議。

據了解，昨天檢方傳喚3人重點，在於釐清當年因雞蛋不足，補助畜產會辦理日本雞蛋進口過程中，農業部與畜產會的分工和執行如何劃分？以及農業部長和畜產會董事長在全案中的角色。

全案關鍵人物之一吳諭非不在昨天約談名單中，但檢方已將她列為被告。外傳吳女長居日本，檢方曾透過管道聯繫希望她返國說明，均未獲回應。吳女疑似一人身兼日本伊勢食品公司代表、日方代理商及超思貿易進口商三種角色，在友人協助下與農業部、畜產會對接辦理雞蛋進口。

台北中國時報報導，據了解，3人均辯稱沒有圖利之事，庭訊僅2小時即結束。民眾黨立委張啓楷痛斥北檢演都不演，根本只是走過場，立法院會持續追查進口蛋案。

張啓楷批評，北檢偵辦此案拖太久，根本是在打假球，因為柯文哲的案件現在要延押，才開始辦案，且故意開始查民眾黨在追的案件，尤其包括台南台鹽綠能案、進口蛋案，都是高高舉起、輕輕放下。他強調，既然辨超思案的檢察官與柯文哲案是同一人，就應該要用柯文哲案同一樣的標準來辦此案，否則根本只是走過場而已。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表示，北檢放水一年多，「拖了這麼久，終於醒來了」，「僅是做做假動作、花拳繡腿而已」。

國民黨立委楊瓊瓔指出，超思案發生超過兩年，採購過程黑影幢幢，在檢方偵辦前立委要不到資料，現在檢方調查中，又變成不便提供，還是要不到資料；行政院長卓榮泰和陳駿季，至今不願講清楚此案，欠全民一個解釋和道歉。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，任何司法案件關鍵都在證據而非政治，尊重檢調基於證據進入查辦等後續程序，不會多言、影響及干預司法，也不批評。

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，28日傳喚農業部長陳駿季出庭應訊。(記者許正宏／...
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，28日傳喚農業部長陳駿季出庭應訊。(記者許正宏／攝影)
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，28日傳喚中央畜產會前董事長林聰賢出庭應訊。(記...
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，28日傳喚中央畜產會前董事長林聰賢出庭應訊。(記者許正宏／攝影)

農業部 柯文哲 雞蛋

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