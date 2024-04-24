我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

管碧玲、徐佳青、陳駿季留任 藍轟派系利益交換

台灣新聞組／台北24日電
準行政院長卓榮泰（左四）23日公布第五波新內閣名單，財政部長莊翠雲（左二）、農業部長陳駿季（左三）、僑委會委員長徐佳青（右四）、海委會主委管碧玲（右三）、人事長蘇俊榮（右），均為留任或真除，僅陳淑姿（右二）為新任主計長。(記者曾原信／攝影)
準行政院長卓榮泰（左四）23日公布第五波新內閣名單，財政部長莊翠雲（左二）、農業部長陳駿季（左三）、僑委會委員長徐佳青（右四）、海委會主委管碧玲（右三）、人事長蘇俊榮（右），均為留任或真除，僅陳淑姿（右二）為新任主計長。(記者曾原信／攝影)

準閣揆卓榮泰昨公布第五波新內閣人事，六位閣員包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮均留任，農業部長由代理部長陳駿季真除，行政院主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任。

卓榮泰表示，這波新內閣人事的關鍵字是「積極行動」，六位首長有五位是續任，他們已經在過去展現行動力，未來將借重其團隊經驗，為「行動創新AI內閣」更平穩交接、後續施政。

不過，上述人事引發國民黨立委批評表示，「無法理解為何留任有爭議的官員」。國民黨立委林倩綺說，在金門陸船翻覆致二死案中，管碧玲與海巡署的處理方式及能力遭質疑，更遑論擅改立法院專案報告名稱；徐佳青則涉入「超思買蛋疑雲」、性騷吃案，以及技術性霸凌風波。

林倩綺表示，她無法理解，為什麼賴內閣會留任這些充滿爭議的官員？難道民進黨沒人了嗎？沒有更優秀的人才，所以只能沿用這些備受爭議的官員？「或者，這是充滿了政治利益操作的派系交換？」

陳駿季也被批評，代理農業部長期間爭議不斷。例如，民眾黨主席柯文哲於2024總統大選期間，批評農民保險「大撒幣」，補貼政策就像每天吃類固醇；結果，農業部一天內連發三文澄清，還用陳駿季哏圖「三問柯主席，你懂農民嗎？」被外界質疑農業部美其名是為政策辯護，實質化身賴清德競選辦公室成員，透過行政資源發文攻擊政敵。

對於農業部長期被批評針對產銷問題「除了補助還是補助」，陳駿季說，未來農業部會特別強化「韌性農業」，透過智慧生產、數位服務的科技元素，來提升農業的韌性，降低農民的經營風險。莊翠雲說，相關新稅制的推動，要在遵守財政紀律下，配合國家政策經濟發展適時調整。

準主計長陳淑姿則表示，為健全財政，必然會推動國家減債，但也要兼顧國家經濟發展，並會視國家需求排列優先順序，決定歲計賸餘如何撥補、運用。

此外，國民黨昨天舉行記者會，提出事證指準行政院副院長鄭麗君的先生沈學榮，身居台灣居磁公司負責人，卻利用子公司東莞方策作為白手套，西進中國大陸「賺紅錢」。鄭麗君透過辦公室回應，她2012年擔任立委後，先生在大陸已沒有產業投資及擔任任何公司管理職。

農業部 國民黨 賴清德

上一則

剛砸738萬買統帥 3個月就倒了 還有貸款要繳

下一則

拉攏扁朝人馬 藍委質疑賴清德下一步將特赦扁

延伸閱讀

新內閣人事／傳張皇珍接環境部 曾智勇掌原民會

新內閣人事／傳張皇珍接環境部 曾智勇掌原民會
陸船翻覆520前擬復談 管碧玲傳留任添變數

陸船翻覆520前擬復談 管碧玲傳留任添變數
黑白集 ╱翻船事件硬拗1個月 管碧玲道歉已太遲

黑白集 ╱翻船事件硬拗1個月 管碧玲道歉已太遲
陸船案沒蒐證影帶 海委會主委管碧玲道歉：痛加檢討

陸船案沒蒐證影帶 海委會主委管碧玲道歉：痛加檢討

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？