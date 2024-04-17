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新聞幕後╱拚經濟 賴清德直言「有病要找臨床醫師」

記者 侯俐安、賴昭穎
準行政院長卓榮泰（左四）16日在內定政院秘書長龔明鑫（左起）陪同下公布財經內閣人事，名單包括經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、工程會主委陳金德一同合影。記者林俊良／攝影
準行政院長卓榮泰（左四）16日在內定政院秘書長龔明鑫（左起）陪同下公布財經內閣人事，名單包括經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、工程會主委陳金德一同合影。記者林俊良／攝影

賴政府五二○將就職，將出任行政院長的卓榮泰陸續公布閣員名單，意外的是，財經內閣有別於以往，名單中不見「純學者」，被認為學院派不敵產業派。曾獲準總統賴清德「面試」人士轉述，賴直白地說，儘管外界普遍認為學者論述能力比較強，但他是學醫出身，深知有病要找臨床醫師，不是找基礎醫學的教授；顯見相較於學院派閥名氣，賴清德更強調實務經驗，以及落實政見、解決問題的能力。

財經內閣攸關賴政府拚經濟成績，賴清德的用人標準只有一個，就是要能夠落實政見、解決問題，用人方向則朝產業界求才。相關人事布局中，財長莊翠雲很早就確定留任，金管會主委人選方面，考量現任主委黃天牧任期已久，加上不少「異見」反映到賴團隊，賴希望從業界找人，但並不順利，最後找到政大教授彭金隆，彭有產官學界背景，新政府希望金管會執行三大任務，解決保險業接軌國際規範的問題、金融發展、讓小民有感的普惠金融，尤其保險業好，台灣才有本錢做資產管理，也可培養資產管理高階人才，綜合考量下，彭因此出線。

至於數位部長唐鳳的去留問題，一開始賴團隊意見分歧，確定不留人後，內部思索要找有意願、能力又不比唐鳳差的人，黃彥男具產官學界完整資歷，專長資通訊、AI、資安等領域，成為最佳人選。賴政府期許黃彥男在資安、打詐、數位轉型三方面做出成績。

經濟部長人選方面，賴團隊考量經長王美花的先生顧立雄內定出任國防部長，考量外界觀感，一開始就鎖定崇越董事長郭智輝，但郭最初未同意，經濟部次長曾文生成備胎人選，最後郭被說服。至於王美花卸任後也不會閒著，已經有上市櫃公司力邀她出任獨立董事。

國發會準主委劉鏡清被賴團隊形容為「點子王」，他大部分工作資歷都在外商，專長是提供顧問諮詢，針對客戶的問題提出解決方案，而且很有創意，團隊本來就認識他，因此一開始考慮到他。相關人士說，如果說國發會主委龔明鑫是學院派，劉鏡清則是產業實務派，希望兩人能合作在創新、創業這一塊有表現。

賴清德 保險 資安

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