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民進黨台南黨部主委改選 陳亭妃、郭國文隔空交火

記者陳熙文、萬于甄、謝進盛、周宗禎／台南16日電
民進黨立委陳亭妃。(記者莊曜聰／攝影)
民進黨立委陳亭妃。(記者莊曜聰／攝影)

民進黨地方黨部主委改選，昨開始領表登記；台南先傳硝煙味，地方盛傳正國會、新潮流劍指2026年市長，都不會缺席主委一役。民進黨「正國會」立委陳亭妃昨上午搶先發文，認為應跳脫推「代理人」舊思維，暗指對手是代理人；民進黨「新系」立委郭國文則表示，黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人。兩人互不點名，卻在網路隔空交火。

新系與正國會為爭取參選台南市長，盛傳立委林俊憲陣營有意由郭國文角逐市黨部主委，而陳亭妃陣營則可能推出胞妹陳怡珍領表，但雙方陣營至今未表態是否領表參選。台南市黨部表示，昨天共兩人領表，前市議員陳金鐘、立委王定宇服務處各領一份。

陳亭妃昨早發文強調，不會推任何所謂的「代理人」參選主委，要虛心爭取人民支持，而非由黨部主委帶隊「黨內互打」；賴清德都已超越派系、強調人才了，「怎麼還會有人一直假傳聖旨，陷賴主席於不義呢？」

郭國文隨後則在臉書發文指出，不只是黨部主委，任何黨公職都不該是任何人的代理人，即便有派系的包袱，依舊可以有公平表現，「如果只是想當代理人，那就不應該參選黨部主委，做小這個職位！」

民進黨立委郭國文（中）。(本報資料照片)
民進黨立委郭國文（中）。(本報資料照片)

民進黨 賴清德 臉書

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