台灣新內閣 林佳龍接外交部長 邱垂正掌陸委會

總統府秘書長林佳龍將任外交部長，稱自己會一直在團隊中。(記者許正宏／攝影)

準總統賴清德 五二○上任，外交、兩岸人事已有進展，據了解，歷經賴清德3度約見懇談後，總統府秘書長林佳龍已同意出任外交部長。至於陸委會主委，可望由綠營中生代「知中派」海基會副董事長邱垂正接任；教育部長一職，賴政府將延攬中山大學校長鄭英耀出任。財經內閣仍在徵詢，料將是最後一波掀牌人事。

賴清德日前公布首波內閣人事，外界關注林佳龍不在第一輪內閣名單。林佳龍昨天表示，他一直在團隊，「而且也會一直在團隊中」，人事是由有權長官決定，總統已經公布閣揆，會陸續公布閣員，給他們一點時間。

據了解，賴清德大約在一周前和林佳龍談到，希望林佳龍出任外交部長，但林認為黨內還有更適合人選；但賴清德再三說明外交部未來工作的重要性，也直白告訴林佳龍，新政府需要林的鼎力支持，不希望讓林「脫隊」；昨天賴再度約見林懇談，這已是近期雙方的第3次會晤，林終於點頭應邀接掌外長。

民進黨 派系人士指出，林佳龍近年來數度為大局承擔，這次同樣考量若拒絕外長一職，牽動不只是個人，還有派系、黨、國家整體發展，於是最後仍著眼大局，同意承擔。

賴政府上台後，兩岸關係備受矚目。據了解，陸委會主委將由曾任陸委會副主委的邱垂正接任。民進黨內部認為，邱垂正是綠營少數在兩岸事務上，歷練完整的中生代，過去邱垂正在兩岸立場上，採取和平務實的態度，若由邱掌陸委會，是傳遞賴清德對兩岸事務釋出善意的訊號。

熟悉兩岸關係的民進黨人士說，邱垂正的出線，反應賴清德、準行政院長卓榮泰期待中生代接棒，更重要的是，邱垂正是蔡政府過去八年積極培養的兩岸事務人才，新政府任用邱垂正是向美中雙方傳達賴清德與蔡英文總統在兩岸政策上具有一致性。

（可刪）卓榮泰今天將公布第二波內閣人事，民進黨立院黨團表示，這次的內閣團隊，前後應該會發布五波人事。行政院昨天表示，行政院長陳建仁已經與卓榮泰通過電話，並由行政院發言人林子倫建立聯繫窗口，協助交接。

在親信一片「不該接」的勸阻中，總統府秘書長林佳龍昨天下午同意接任外交部長。準總統賴清德三顧茅廬，終於讓林佳龍在最後關頭點頭，讓原本滿是民進黨新潮流派系的安排，進一步達到派系平衡。林佳龍留在隊伍中，也算回到老本行，再次扮演救援投手角色。

（可刪）據了解，賴清德約在8、9天前首度向林佳龍提及擔任外交部長，但當時林佳龍認為，外交部長一職有更適合的人，並未當場應允；本周二，卓榮泰、鄭麗君任正副院長曝光，國安團隊名單一字排開，卻獨缺外交部長，當天賴清德第二次徵詢林佳龍，林佳龍雖未婉拒，但仍認為未必一定要考慮他。

隨著內閣公布期程明朗，黨內不少長輩大老，接連苦口婆心勸進林佳龍接任外交部長，畢竟若不接，牽動不只是個人，還有派系與國家整體發展。

（可刪）這期間，都能看見賴清德使力的影子。賴、林約好昨天下午見面，消息提前曝光，林佳龍也如願點頭。在此之前，林佳龍也曾被點名為行政院長人選之一，但顯然賴清德已心有所屬。加上內閣人選浮上檯面，幾乎清一色新潮流，民進黨內雜音不小，正國會中常委陳茂松前天開第一槍，批卓榮泰「不要呷（吃）這麼狠」，在派系內可說是擦槍走火，卻也算是臨門一腳。

有涉外人士指出，原本呼聲最高的徐斯儉早已決定留任國安會副秘書長；駐法代表吳志中原本也在外交部長名單，但考量內閣整體布局、黨內派系平衡、駐法繼任人選，仍以林佳龍優先。

林佳龍是學者出身的政策控，也是正國會派系要角。美國耶魯大學 政治學博士，當過國安會諮詢委員、立委、民進黨秘書長、行政院新聞局局長、台中市長、交通部長、外交部無任所大使，現任總統府秘書長，他的歷練完整並嫻熟各個利害關係，幾乎是已經準備好的「準院長」，從政之路後期卻十分崎嶇，曾為太魯閣事件扛責請辭、接受黨徵召挑戰新北市長，多次與行政院長擦身而過。