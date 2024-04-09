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黑白集／綠蹭言論自由日 忘了世界衛生日

黑白集
文化部所屬國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦「自由的靈魂 vs.獨裁者:臺灣言論 自由之路」展覽，在言論自由日的4月7日下午舉行開幕儀式，監察院長國家人權委員會主委陳菊、文化部長李永得、鄭南榕夫人葉菊蘭前往參觀，由策展人薛化元解説。(記者黃義書／攝影)
文化部所屬國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦「自由的靈魂 vs.獨裁者:臺灣言論 自由之路」展覽，在言論自由日的4月7日下午舉行開幕儀式，監察院長國家人權委員會主委陳菊、文化部長李永得、鄭南榕夫人葉菊蘭前往參觀，由策展人薛化元解説。(記者黃義書／攝影)

4月7日是「言論自由日」，旨在紀念追求「百分之百言論自由」的鄭南榕，蔡英文賴清德、陳建仁皆參加紀念活動。同一天，也是「世界衛生日」，卻不見蔡政府任何活動，也未見綠營高官發言。世界衛生日在台灣，彷如消失。

「世界衛生日」歷史悠久，已超過80年，且是世界衛生組織的官方活動，每年皆有不同主題。今年的主題，是「我的健康，我的權利」，除聚焦公共衛生，更把重點放在化石燃料加劇氣候危機、國際衝突造成的生命危害等議題。

參加「言論自由日」活動的高官，賴清德是醫師出身，陳建仁是公衛學者，都對公衛議題不聞不問。中央政府僅衛福部轄下的健保署，發了一篇文不對題、宣傳全民健保成果的文章，敷衍了事。

蔡英文、賴清德等人忽略「世界衛生日」，其實有跡可循。民進黨能源政策下，排碳量逐年遞增，與「反化石燃料」主軸背道而馳。今年又連續發生豬肉檢出禁用瘦肉精、食品違法添加蘇丹紅，以及寶林茶室食物中毒等事件，公衛成績鴉鴉烏。蹭「言論自由日」，當然比「世界衛生日」討好又安全。

但即使談「言論自由」，民進黨政府也不及格。蔡政府執政下，屢屢以「國安」為由打壓言論自由，甚至將各種批評都形容為「認知作戰」。台灣消失的，何止世界衛生日！(轉載自聯合報)

賴清德 健保 蔡英文

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