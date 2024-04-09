新聞評論／孤島車站、龜速修路 陳其邁的口號治理術

高雄市長陳其邁（右）口號治理城市。(本報資料照片)

工期超過廿年的新高雄車站，站區工程年底將完工。一座車站蓋了近四分之一個世紀，效率有夠離譜。近日市議員更發現，該車站五個出入口皆在主站體，完全未與周邊商圈連結，將來恐成市中心孤島。陳其邁當年競選喊出「高雄車站新門戶計畫」，訴求翻轉站前風貌、活化商圈，如今卻淪為空中樓閣。高雄市近兩年大力宣傳演唱會經濟，但再炫目的舞台燈光，也難掩蓋城市規畫的斷鏈錯落與執行力荏弱。

高雄車站是高雄市的南、北分界點。過去，南高雄是港都政經中心，包括鹽埕、新堀江等是最繁華的區域。但十多年來，因高鐵站設在北高雄左營，未進入高雄車站，加上北高雄新設許多重劃區，使得發展重心逐漸北移。南高雄因此日漸蕭條 ，更形成人口「城內北漂」的失衡現象。

南高雄的沒落，除都市規畫欠缺整體思維外，位處南北樞紐的高雄車站改建工程一再延宕更是主因。漫長20年的交通黑暗期，拖垮周邊生機，原本繁榮的車站商圈，如今租、售看板林立，騎樓時有街友露宿。鐵道局的興建效率比第三世界國家還不如，在高雄執政長達廿年的民進黨 ，可謂嚴重失職。

高雄車站「失落的20年」，成為在地人的痛。4年前，陳其邁提出以高雄車站為核心的新門戶計畫，喊出打造高雄表參道的「一豎六橫」造街計畫；但3年多過去，站前空租、招租依舊。地方原盼望熬過廿年的黑暗期，能迎來重生曙光，但直到完工前夕，才發現地下車站出入口完全未與商圈連結。到站民眾若要逛街，得先上到地面，再穿過重重車陣，才能抵達商圈。居民忍受了廿年的不便與寂寥，竟盼來如此結果。

對此，陳其邁聲稱，會由副市長林欽榮組成專案小組，與台鐵 、客運業者、鐵道局協商改善事宜。但鐵道局表示，車站結構已完成，周邊道路已開通，二次施工將對周邊交通及環境造成極大影響，更動有限。車站出入口的設計，除涉及營運，更攸關城市再生與商圈轉型。以車站地下道連通帶動商圈人潮的模式，無需借鏡日本或他國，台北車站早有成功前例。但中央、地方各自為政的結果，卻蓋成一座光鮮亮麗的孤島。更可議的是，商圈業者對此早提出建議，市府卻充耳不聞，如今想要補救顯已太遲。

不久前，陳其邁的施政報告才以「高雄起飛，向前世界」為題，發下以打造淨零、科技、宜居、幸福及魅力高雄的豪語，聽來恢弘遠大。但創造漂亮的口號，只需要想像力；而城市進步的關鍵，卻要靠執行力。被實證是畫大餅的高雄表參道計畫，即足見陳市府眼高手低。

陳其邁的口號治理，還可從高雄一條修了6年的馬路窺見端倪。位在蛋黃區的左營華夏路人行環境改善工程，全長不及四公里，居然花6年才完工。這種成績，比起鐵道局蓋了20年還未完工的車站，「效率」不遑多讓。這條反覆開挖的馬路，凌遲式的施工法讓居民痛苦不堪；好不容易今年2月總算完工，未料，兩個月後竟又開挖。從蓋車站到修馬路，不只中央、地方斷鏈，市府內部同樣欠缺橫向聯繫，既擾民更浪費公帑。陳其邁夸言的宜居、幸福城市，只剩反諷。

高雄市最近剛風光辦完黃色小鴨展與大港開唱，下半年還有多場大型演唱會將登場，不難想見，這又將成為陳市府的宣傳利器。不可否認，辦活動確實是民進黨的強項；但種種熱鬧的表象，卻難以掩蓋徒有口號、缺乏執行力的城市治理，只留下處處空洞和敗跡。(轉載自聯合報社論)