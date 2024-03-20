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監委遇綠轉彎？政院前發言人陳宗彥涉關說、性招待竟逃過彈劾

記者蔡晉宇／台北20日電
2023年2月，陳宗彥被指控任職台南市府首長期間，與酒店業者過從甚密、多次不當接受業者性招待。（本報資料照片）
2023年2月，陳宗彥被指控任職台南市府首長期間，與酒店業者過從甚密、多次不當接受業者性招待。（本報資料照片）

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊昨天公布調查報告表示，行政院前發言人陳宗彥在2013年間，協助酒店業者關切申請案，監察院已要求台南市政府檢討改進；另外，陳宗彥疑似八次接受酒店業者性招待部分，移由台南地檢署併案調查。

陳宗彥疑似關說、接受性招待案，是在去年2月被當時民眾黨立委陳琬惠揭露。陳琬惠更指出，陳宗彥的通訊軟體對話紀錄，竟向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，行為離譜；陳宗彥隨即請辭，監院也立案調查。王美玉等人經查，認定陳宗彥違失情節重大，在2月20日提案彈劾，但投票結果為2票成立、11票不成立，決定彈劾不成立；監院昨天通過調查報告。

前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄行政院前發言人陳宗彥，檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案，卻不了了之；台南地檢署當時澄清，因查無具體不法事證後簽結，是否有另涉未查明貪瀆情形，另分他案調查。檢方昨指出，全案仍在調查中，尚未結案。

查案監委表示，陳宗彥2012年間擔任台南市政府新聞處長、2013年2月起擔任民政局長期間，曾協助酒店業者向台南市政府所屬相關機關關切「視聽歌唱場所變更使用工程」申請案。另根據台南地檢署偵辦酒店業者妨害風化案件的監聽譯文、通訊軟體畫面截圖等卷證資料，顯示陳宗彥疑似在2012年、2013年間，共計8次接受酒店業者性招待。

查案監委指出，陳宗彥在監察院詢問時，坦承截圖通訊軟體圖貼是他本人，但否認他就是對話中的「陳董」，經查監聽譯文及微信聊天室2013年12月12日翻拍畫面，「陳董」是任職市政府且協助縮短流程時間者，顯然是指當時擔任台南市民政局長的陳宗彥，因此陳宗彥辯稱「陳董不是我」，尚難採信。

監委也說，陳宗彥所詢的「小芸」，也在酒店會計記載的筆記本中出現三次，顯示「小芸」當時確在酒店工作。

查案監委表示，監察院為取得與陳宗彥相關的直接證據，函請台南地檢署提供監聽譯文，但南檢函復因已重啟偵查而無法提供，因此會將調查所得移請台南地檢署併案調查，以釐清案情。

查案監委表示，陳宗彥在監察院詢問時，坦承有請辦公室秘書詢問案件進度並告知業者，但絕對沒施壓；監委檢視後，雖表示施壓情事難以認定，但陳宗彥向其他機關查詢與其職掌無關的事項，被詢機關竟將內部會辦進度告知，陳宗彥再洩漏給請託業者，台南市政府應檢討改進。

陳宗彥「小芸案」調查報告昨天公布，台南市政府在賴清德主政時代赤裸裸的政治黑暗面，全攤在國人面前。諷刺的是，監委明明直指陳宗彥涉不法，日前卻以懸殊比數否決彈劾案，如此寬鬆的問責標準，無怪監察院被譏「蒼蠅院」。

監委職司風憲，負有整飭官箴、糾彈不法的職責，但對官員涉及違法的糾彈，竟然遠不如政黨的標準，甚且，一再遭質疑彈劾案遇到台南官員就轉彎，這樣「只能拍蒼蠅、不敢打老虎」的監察院，如何讓民眾信任？

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