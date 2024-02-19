瘦肉精爭議／綠委促盧秀燕備詢 藍：陳其邁比照？

台中市長盧秀燕。（記者黃仲裕／攝影）

台中市府日前抽檢台糖肉品，驗出含禁驗出之瘦肉精「西布特羅」，引發軒然大波。食安爭議上升成政治攻防議題，民進黨 立委林俊憲要求台中市長盧秀燕赴立院備詢。台北市長蔣萬安昨說，如果立委可以質詢地方首長，議會是否也可質詢行政院長？這完全是亂了套，不符憲法相關體制。國民黨 立委羅智強、王鴻薇等，更是群起反擊表示，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲是否比照辦理？

林俊憲要求盧秀燕赴立院備詢，更稱全國驗了七百多個樣本，仍然只有台中市府那包「天選之肉」，調查真相的關鍵完全在中市府身上，「立院的報告詢答，少了盧秀燕合理嗎？」羅智強反嗆，地方自治必須尊重，憲政原則必須維護；民進黨若要開先例，日後是否所有縣市首長都要比照辦理，到立法院備詢？

羅智強指出，高雄市衛生局也查獲，有業者使用致癌 的工業染料蘇丹紅，製成19項辣椒調味品販售，共有145.36公斤製成品流向七縣市，高雄市已售出56.67公斤相關產品，陳其邁是不是也該到立法院報告致癌辣椒調味品事件？民進黨要不要叫陳其邁到立法院備詢？

王鴻薇也批，民進黨如此做法，除想惡整盧秀燕之外，沒有任何意義，完全沒有尊重地方自治的精神，若立法院動不動讓地方首長來報告，請問要地方議會幹什麼？她批評，民進黨政府把整起事件操作成陰謀論，去年台南登革熱非常嚴重，黃偉哲怎麼沒有到立法院來報告？

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤緩頰，這是林俊憲個人主張，民進黨團沒討論這事，尊重個別委員的主張，但非黨團決議；況且，林俊憲所說的無關（閣揆）專案報告，而是立法院社會福利及衛生環境委員會的權限，還是要等到新的委員會組成之後，尊重跨黨派成員及召委的決定。