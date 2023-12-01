有美籍？吳欣盈稱12月5日見真章 柯文哲批政府失職

民眾黨副總統參選人吳欣盈11月30日晚陪黨籍立委參選人掃街拜票，回應國籍問題表示，已在臉書說明，不知還要說什麼。（記者杜建重／攝影）

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑是否有雙重國籍的爭議延燒多日，藍、綠陣營都喊話「拿出證明」平息風波。據了解，吳欣盈昨在總統參選人柯文哲 競選總部例行輿情幕僚會議上強調多年前已放棄美國國籍、沒有雙重國籍，昨晚也在臉書表示已放棄美國籍，12月5日見真章。

來源：聯合新聞網

吳欣盈爭議連環爆，除了國籍，還嗆記者，傳出民眾黨內部出現不滿聲浪。黨內人士認為國籍是法律問題，如果有問題，會讓柯文哲無法參選總統，應比照先前與鴻海創辦人郭台銘 的搭檔賴佩霞公布放棄美國國籍證明，盡快讓爭議落幕，僅口頭說明卻不願拿出證明，只是引發更多質疑跟聯想。

黨內人士說，中選會要到12月15日才會公告正副總統候選人，沒馬上證明清白、放任爭議延燒，對民眾黨跟柯文哲選情都很傷。

柯競總昨天上午找吳欣盈開會，與會者包括競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修及多名核心幕僚；柯在外縣市跑行程，視訊參與。知情人士透露，有人建議主動提出相關資料證明，但吳欣盈強調早已放棄美國籍，這部分絕對沒問題。

據了解，從吳欣盈辦公室到柯文哲競選辦公室，至今沒人看過吳欣盈的放棄美國籍證明，吳欣盈僅口頭表示已放棄美國籍，讓黨內人士不知道如何辯護。

國民黨 立委吳怡玎表示，吳欣盈若確實沒有雙重國籍，就是拿出證明讓大家信服；立委賴士葆也呼籲吳欣盈找出放棄文件，因為在台灣不能放棄美國籍，得到其他國家去辦。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，吳欣盈是現任立委，取得立委資格時本來就不能具備第二國的國籍；黨團書記長莊瑞雄說，副總統資格問題沒必要成為焦點，因為很容易釐清，秀出放棄國籍文件，社會大眾就一目了然，也可平息風波。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠緩頰說，吳欣盈四年前提報民眾黨不分區立委時，相關資料都已繳交中選會，立法院也簽具切結，中選會和行政機關的事實認定才是重點。

外界質疑柯文哲找可能有雙重國籍者當副手就是意圖退選。 柯競辦發言人戴于文說，退選陰謀論完全「子虛烏有、空穴來風」，籲勿再以訛傳訛。他說，吳欣盈多年前受訪時就表明已放棄美國國籍，就任立委也不得有雙重國籍，登記為副總統參選人後，中選會會清查。

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柯文哲昨走訪新竹縣，面對副手吳欣盈被質疑雙重國籍一事表示，依國籍法，當立委不能有雙重國籍，她當立委超過一年，現在才查，中央政府完全失職嗎？非常奇怪。對於吳欣盈嗆記者「妳當記者有問爸媽嗎？」柯緩頰說，吳欣盈在美國、英國受教育，比較強調自主意識，「以她表達的方式，應該是還好。」