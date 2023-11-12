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登記日快到了…藍白合最後底線是何時？侯友宜回應了

記者黃羿馨／新竹12日電
媒體問及藍白合最後底線是何時？侯友宜表示，目前在政黨協商中。（記者黃羿馨／攝影）
媒體問及藍白合最後底線是何時？侯友宜表示，目前在政黨協商中。（記者黃羿馨／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜今天到新竹縣出席聯合競選總部成立大會，被問到國民黨主席朱立倫主動與前總統馬英九連繫，達成用「全民調」協商的共識，但登記日快到了，全民調可能來不及，藍白合最後底線是何時？侯友宜表示，目前在政黨協商中，國民黨和民眾黨都會積極面對這個問題，希望有好的結果出來。

國民黨總統參選人侯友宜到新竹縣出席聯合競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜到新竹縣出席聯合競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

侯友宜今天來到新竹縣府廣場前，出席國民黨新竹縣聯合競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣副縣長陳見賢、國民黨新竹縣第一選區立委參選人徐欣瑩、國民黨新竹縣第二選區立委參選人林思銘以及各藍營議員、民代均出席參加，不過韓國瑜致詞結束後，就因行程趕場未與侯友宜同台。

國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫到新竹縣出席聯合競選總部成立大會。（記者...
國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫到新竹縣出席聯合競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

媒體問及，今天侯友宜來到新竹縣與縣長楊文科和國民黨籍立委林思銘合體，但他們都支持全民調，是否會覺得尷尬？侯友宜表示，他一路走來跟楊文科縣長、林思銘立委，還有未來要當立委的徐欣瑩都站在一起，今天造勢現場來了1萬多人，滿滿都是支持2位立委、還有支持他的新竹縣市人民，「我們看見人民聲音，我們會團結在一起，團結政黨」。

高雄市前市長韓國瑜致詞結束後，就因行程趕場未與侯友宜同台。（記者黃羿馨／攝影）
高雄市前市長韓國瑜致詞結束後，就因行程趕場未與侯友宜同台。（記者黃羿馨／攝影）

媒體提問，藍營中評委邱復生向侯友宜提出建言：「放掉這次總統大選，回到新北市，完成未了的新北市長」有何看法？侯友宜表示，他在新北市服務，新北就像台灣的縮影一樣，台灣的縮影有城鄉的問題，尤其在整個問題的解決上，中央分顏色，不但在整個行政流程卡住，甚至預算分配不均，未來他當總統，一定把這個台灣看到的問題全部不分顏色、不分任何政黨好好照顧人民，讓台灣共好。

國民黨 侯友宜 民調

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藍白合全民調納政黨 馬英九尊重朱、侯共識

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