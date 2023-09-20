「蛋」是又何奈…陳吉仲撐兩天仍請辭 傳綠派系放話要他走人

農業部長陳吉仲昨晚舉行臨時記者會，說明進口蛋政策相關爭議，並就政策紛擾向社會致歉。陳說完後鞠躬致意離去，隨後就在臉書貼出請辭訊息。(記者曾原信／攝影)

爭議愈演愈烈，農業部 長陳吉仲昨天兩度鞠躬道歉後，在晚間宣布請辭；他在臉書 貼出長文強調對農業一生懸命，「不論歷經多少艱辛和不被理解的抹黑，總還是會再見到陽光。」中央畜產會董事長、前農委會主委林聰賢，隨即也在臉書請辭。行政院隨即表示勉予准辭，48小時內，陳吉仲的去留令人看傻眼。媒體報導，傳出派系放話，成為壓垮陳吉仲的最後一根稻草。

陳吉仲日前向行政院長陳建仁口頭請辭，表示願為進口蛋爭議負責，不過陳建仁並未點頭，要求陳吉仲對外釐清爭議，並在周四行政院會提出完整的政策執行成果及精進措施，周五列席立法院專案報告並備詢。

陳吉仲挺過請辭風暴後神隱，昨天現身民進黨立法院黨團舉行的行政立法協調會報說明專案進口雞蛋 事宜，會後表示，雞蛋進口「政策是正確的，效益是高於成本的」，「許多抹黑、造謠，甚至許多不實攻擊，造成農業部同仁壓力，造成整個社會紛擾，我願意為這樣的紛擾來道歉」，語畢鞠躬致歉，但未認錯。

昨天傍晚，陳吉仲舉行記者會說明進口蛋爭議，再度鞠躬道歉。他再度強調專案進口是正確政策，可保護蛋農及消費者；陳吉仲面對媒體詢問是否請辭仍重申「不會戀棧」，未料昨晚8時，陳突然在臉書宣布「決定請辭」。

行政院發言人林子倫表示，陳吉仲近日多次向院長表達歉意、願負責任，昨晚再度表達對社會紛爭難以平息、讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，必須擔負責任堅定請辭，陳揆尊重陳吉仲的決定准辭。

不過，台北中國時報報導，一路相挺陳吉仲的前環保署副署長詹順貴，昨上午也意有所指地稱，前方敵人因目標明確，無論再艱困都可以咬牙前進，真正可怕的是在背後捅刀、扯後腿的「同志」，他在陳吉仲辭職後，直指行政院副院長鄭文燦稱「政務官要為政策負責」，就是要陳走人，而這篇臉書文隨即被刪除。

詹順貴也點出，既然最大派系已不再尊重總統與行政院長，「有人也覬覦農業部長位置很久了」，離開也好。應證陳吉仲的去留，逐步掌權的新潮流系不可能沒有角色，全都衝著英系而來。

畜產會董事長林聰賢昨晚跟進農業部長陳吉仲請辭，他接受本報記者訪問時表示，政治口水淹滿天，甚至已經影響民生消費，他個人請辭事小，希望今後回歸到事件本質。

林聰賢表示，陳吉仲是個認真打拚的人，2018年他答應陳吉仲到畜產會幫忙，從原本農委會政策面走入畜產會的農業產平台，一路並肩作戰，「他請辭，我也就請辭了」。