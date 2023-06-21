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大法官人事同意權 在野拒投不進場

台灣新聞組／台北21日電
大法官被提名人觀點 製表／鄭媁
大法官被提名人觀點 製表／鄭媁

立法院全院委員會昨天審查大法官人事同意權案，鎖定死刑存廢、選罷法排黑條款違憲等議題，今天將投票表決。國民黨團、民眾黨團批評審查過程倉促粗糙、人選親綠，表態拒絕投票，也不進場；時力認為提名人拒答憲法十問，是沒勇氣接受立院檢驗。民進黨團則發出甲級動員令，確保跨過57票同意權門檻。

現任4位大法官將於9月30日任期屆滿，蔡英文總統提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥為大法官，立院昨審查大法官人事同意權案，死刑存廢議題成為多位立委詢問焦點。

國民黨立委賴士葆問，38位死刑犯聲請憲法訴訟而暫緩執行，當上大法官是否同意加速審理死刑案？

蔡彩貞表示，死刑存廢牽涉法令制度，應綜合評估，所有案件都應妥速進行；朱富美表示，不管我國或全世界，死刑屬於憲法法庭審理案件，被提名人在審查程序不能發表意見，這是繫屬案件。陳忠五表示，窮盡所有救濟程序後，如果該執行，他認為也該執行。尤伯祥則說，國家有義務遵照兩公約規定，他贊成在民意基礎上，逐步朝廢死前進。

另外，公職人員選舉罷免法的排黑條款遭法界質疑有違憲疑慮，在野黨立委高度關切。蔡彩貞表示，該法限制人民參政權是很嚴重的事，如果有正當目的，合乎比例原則是許可的，無罪推定也算是比例原則的一種，但對於是否限於已經判決確定、考量犯罪成因、限制是否為終身等面向，可有更細緻討論，「只有死刑案件才會褫奪公權終身」。

尤伯祥說，參政權的限制，依過去大法官解釋，必須要基於維護非常重要的公益理由才能做限制，也要跟達成公益目的間有實質關聯，也不能逾越必要的程度，須依照比例原則來進行限制。陳忠五說，這是極有可能成為釋憲的案子，必須要考慮是否合乎比例原則。

民進黨立委湯蕙禎詢問，有些法官會被冠上「恐龍法官」稱號，一輩子都丟不掉。尤伯祥說，「12個案件、幾個案件判錯，我想這是難免」，畢竟法官是人而不是神錯。

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