民調：逾6成認新任大法官 應由下任總統提名

民間監督司法院大法官人選聯盟19日發表聲明，認為立法院審查極其草率，再一次背棄對公民社會的改革承諾。(圖：民間司法院大法官人選聯盟提供)

啟思民本基金會舉行發布時事民調記者會，80.7%選民認為台灣社會性騷擾問題嚴重；65.5%民眾認為台美21世紀貿易倡議應該送立法院審查；62.2%民眾認為蔡英文總統任期剩不到一年，新任大法官 應由下一任總統提名 。

民調指出，62.2%民眾認為，蔡總統任期剩不到一年，新任大法官應由下一任總統提名，泛綠支持者有 41.1%持同樣看法，泛藍支持者83.6%、 民眾黨支持者72.2%，以及無政黨支持者66%表達認同。

現任大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益9月30日任期屆滿，蔡英文總統提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥為大法官，如獲通過，15名大法官將皆由蔡總統提名。

立法院全院委員會今天審查四位大法官被提名人，昨天舉行公聽會，多位在野黨立委質疑，四位大法官被提名人政治色彩鮮明「綠油油」，還一再提起被提名人尤伯祥捲入「教唆串證」爭議；民進黨立委表示不必扣帽子、亂貼標籤，相關問題可在全院審查會提出。

公聽會上，國民黨 立院黨團推薦的東吳大學副校長董保城先提問，為何被提名人沒到場？審查意見不就等於打空氣？他表示，大法官一定要超然公正，大法官如果不獨立，恐怕很難期待小法官獨立。

國民黨團推薦的律師葉慶元表示，律師界有推薦大法官提名人選，尤伯祥不在列，蔡總統應清楚交代為何捨棄律師界推薦的優秀人選而獨崇尤？他說，尤涉嫌教唆偽證，有判決書為證，但沒有被究責，如此符合大法官清廉操守嗎？尤過去監督大法官提名曾表示大法官不能有強烈政黨色彩，這次正好可檢驗言行是否「雙標」。

民間監督司法院大法官人選聯盟昨天指出，從總統公布被提名人名單到立法院投票行使同意權僅短短22天，且公聽會、審查會、投票等程序完全沒有間隔，可說是2003年修憲以來，最草率的大法官被提名人審查。

民團指出，過去民進黨不只一次批評國民黨主導的國會以草率方式護航人事案過水，取得國會多數後，不知是否因發現挾多數護航過水的「優點」，審查程序上完全不思進取，再一次背棄對公民社會的改革承諾。

對於被提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥四人聯合聲明拒絕回覆聯盟問卷，民團除表示失望及遺憾，認為四人缺乏大法官應有的高度，也為未來大法官任命程序留下最壞示範，擔任大法官後是否願意傾聽公民社會的多元意見並進行對話也令人懷疑。