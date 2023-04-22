脫口「啥米死人骨頭」…粗鄙政務官何其多

本報社論從未出現如此低俗的用語，但為了評論政務官的粗鄙無文，只好引述其原句。衛福部長薛瑞元日前在母校嘉義高中校慶演說，談到自己職務時說，立法院「啥米死人骨頭都有」，要有好的邏輯性才能應對。他一派得意，全場則聞言爆笑。此話引發爭議，但薛瑞元辯稱，他在自己的家鄉，用「母親的語言」對自己鄉親講話，不應受到攻擊。

看來，薛瑞元不僅粗鄙、民粹，而且人格卑劣。他信口開河自吹自擂，遣詞用字低俗而放肆托大，已嚴重貶損了他身為政務官的形象。這還不夠，他竟還以自己說的是「母親的語言」作為狡辯藉口，無賴到無以復加。試問，「母親的語言」就沒有雅俗之分嗎？沒有視對象、場合選擇用詞的禮貌嗎？母親沒有教導他，在家中說的話、在菜市場說的話，和在執行公務時說的話，應有所不同嗎？

更何況，薛瑞元談到的是立法院，用「啥米死人骨頭都有」一語來形容，放在任何民主國家，都已達到詆毀貶抑的標準。他可以選擇的替代用詞很多，例如，他可以說立法院裡的人物「形形色色」，可以說「一種米養百種人」，或是「千奇百怪」；但薛瑞元偏偏選擇用「死人骨頭」來形容。試問，台灣民主化數十年，哪個政治人物在公開場合用過此語，而且是公開貶損我國最高立法機關？

薛瑞元若是在家裡或私人場合與親友談論立法院，也就罷了；任他怎麼低俗，都只是個人行為。然而，他是以「部長」身分應邀在自己的高中母校和學弟妹及校友發表演說；而他公開貶抑立法院，目的不過是為了凸顯自己多麼機靈聰敏，如何善於應對，才能把立委治得服服貼貼。這種表現，除了粗鄙，還有狂妄，以及自我中心。更可議的是，政務官刻意貶低監督他們的立法機構，蔡總統、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃以及民進黨卻裝作聽而未聞。這樣的政府，任憑粗鄙放肆的官員橫行，還能談什麼體制尊嚴，談什麼民主文明，談什麼政務官風範？

薛瑞元言談放肆，這並不是第一次；但從未被制止，也因而越發肆無忌憚。去年他在立法院備詢就曾猛嗆藍委李德維，說對方「可能搞不清他惹到什麼樣的人」，「我一定跟他搞到底，反正我們兩人有一個會被抓去關」；高虹安在競選期間因故住院，薛瑞元批她「濫用醫療資源」。陳時中 競選市長時，薛瑞元說陳時中就是當指揮官擋下太多「推銷員」，才會「仇恨值」高；最後陳時中敗選，薛瑞元還被認為是「最大戰犯」。但他仍不改本性，去年底郭台銘建議政府購買BNT 次世代疫苗時，薛瑞元罵他像「BNT推銷員」，遂引來郭董「朽木為官」的回敬；薛瑞元依然故我。

薛瑞元並不是蔡政府政務櫥窗裡唯一的低俗風景，但他才上任十個月，便迅即突破內閣的最大粗鄙底線，立馬超越群雄。內閣中，失職失能卻步步高升的陳吉仲，唯唯諾諾曲從黨意卻粗暴操控媒體的陳耀祥，丟失七邦交 國而無愧色的吳釗燮，毫無專業瞻矚卻總管經濟的王美花，瘖啞無聲卻揮霍勞工資源的許銘春，個人傑出卻不善實事的唐鳳，都集體表現了政務官「尸位素餐」的本色。從蘇貞昌到陳建仁，輕忽部會首長的專業職能在先，又放任他們的言行品格低俗化於後，遂有了史上最不堪的政務官群像，這叫民眾如何認同？

沒錯，台灣「啥米死人骨頭」都有，若立法院如此，行政院的景觀更令人不堪。但政治的醜陋，卻把責任推給母語，則是墮落至極！