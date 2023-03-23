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新聞眼／徵召侯友宜成定局？藍爭議波折將開始

記者 王寓中
國民黨主席朱立倫(左)22日在中常會宣布，2024總統大選將採取「徵召」，力求團結勝選。(記者曾學仁／攝影)
國民黨主席朱立倫(左)22日在中常會宣布，2024總統大選將採取「徵召」，力求團結勝選。(記者曾學仁／攝影)

國民黨中常會22日終於拍板2024總統候選人提名採「徵召」，最後結果只會再多三個字，依目前民調及黨內氣勢，應就是「徵召侯友宜」。但從鴻海創辦人郭台銘「等黨中央一套辦法」到全黨「等侯一個人」，國民黨總統提名是否就此大勢底定？徵召程序的正式啟動，將是檢驗的開始。

對黨主席朱立倫而言，儘管說出不參加初選後，黨內仍不相信他不參加黨內提名競爭，如今初選換徵召，質疑也不會減少。

侯友宜志在大位但怕背落跑罵名，怕成為韓國瑜第二，擔心市議會開議前表態讓市政績效失焦，又考量郭台銘是最大阻力，5月底議會總質詢結束後表態的時程有可能再往後延。但國民黨公布立委完成最後提名的時間已定在6月18日，侯還能拖多久。

決定總統徵召提名，爭議、波折也將開始。徵召程序啟動，國民黨必須與所有表態、未表態的人選接觸，展開協調整合的工作，若整合不成，就要找出大家有共識的方法，看是透過參考或正式的民調決定最後的徵召人選，這個過程最大的挑戰者，應就是郭台銘。

郭台銘之前公開呼籲要國民黨拿出總統初選辦法，如今公布的是徵召，照理講不符郭的要求，但暗藏玄機之處也在此。若參加初選，已非黨員的郭是沒有資格的，但徵召呢？以去年桃園市長選舉徵召張善政為例，過程中張不是國民黨員，正式提名前再加入，總統徵召過程郭自能比照辦理，等於馬上就可加入競爭之列。

郭若加入徵召評估名單中，郭要不要提前對侯提出挑戰，侯還能有閃避或拒絕的空間嗎？還是兩人要提前溝通整合；而隨著郭可能的挑戰動作，挺郭與反侯的藍營人士，對侯的攻擊恐也將全面展開，私下希望促成誰配誰，誰卡誰的動作都將接連上演，也會和最近的民調走向一樣，衝擊著國民黨的選情與形象。

如何化解這些紛擾雜音，有效形塑國民黨和「非綠力量」團結，營建出有力挑戰的氣勢與氛圍，這些問題不僅是號稱無私無我的朱立倫需要面對，侯友宜也得展現出有力領導群倫、解決難局的魄力，克服國民黨和侯友宜的共同難關。

新北市長侯友宜22日表示，願意為國家、人民盡最大的奉獻。(記者劉懿萱／攝影)
新北市長侯友宜22日表示，願意為國家、人民盡最大的奉獻。(記者劉懿萱／攝影)

國民黨 提名 郭台銘

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