核2廠2號機除役 學者：未來數月供電走鋼索

運轉40年的核2廠2號機，14日傍晚停機解聯，學者表示，未來幾個月一旦出現意外狀況，隨時都走在供電鋼索上。(記者黃義書／攝影)

核2廠2號機昨天傍晚6點正式停機除役，時值夜尖峰時間，所幸天氣涼爽，經過燃氣、抽蓄水力發電調度後，備轉容量率仍有10.79%。學者表示，昨日夜尖峰期間抽蓄發電10台機組並未全開，供電確實無虞，但未來幾個月隨時都走在供電鋼索上。

少了核2廠2號機，昨晚核能發電即時占比從過去約10%降到6%左右。由於天氣不錯、氣溫不高，用電量並未飆高，夜尖峰時段僅需調度10部中的七部抽蓄水力機組上線，且皆沒有滿載。另外，台電自發電燃氣（不含民營電廠）占比約36%，燃煤（不含民營電廠）占比約23%，備轉容量率逾10%，燈號為綠燈。

台電發言人吳進忠表示，核2廠2號機昨天傍晚6點解聯，留下的98.5萬瓩缺口，以燃氣機組、抽蓄機組為主補上，慣常水力為輔。

行政院長陳建仁昨率內閣官員赴立法院施政報告並備詢，受訪表示經濟部、台電已對電力供應做了很好的安排，包括機組提前歲修、相關調度及新機組建設，這部分供電無虞，請民眾放心。經濟部長王美花在立院受訪表示，今年夏季將新增機組共130萬瓩，大於除役供電量，加上太陽能、風力和水力等再生能源發電出力，可持續確保未來供電穩定無虞，不會有缺電的問題。

相較於官員的樂觀，清大核工系特聘教授李敏認為，由於大潭七號機停機、大潭8號機最樂觀狀態4月底才開始測試，可以正式調度的時間未定，供電缺口其實不止核2廠2號機，因此4月以後、可能會熱起來的月份，都有如「走在鋼索上」。

李敏認為，未來供電常態會是台電調度工程師在每天下午3、4時就已知道晚上的電夠不夠，如果有一段差距，就宣布分區停電，如果可以撐過去，就不會發生任何事，但沒有停電不代表供電充裕，只要每天下午5、6時觀察機組啟動情形，例如核2核3輕油氣渦輪機組有沒有打開、抽蓄水力機組10台是否「全員發好發滿」，就可了解調度是否緊澀。

李敏說，未來最令人擔心的是一旦出現意外狀況，例如機組故障時，調度彈性不足，如果加上天氣特別炎熱潮濕時，晚上民眾下班回家後用電量會變大，那就很可能再發生跳電、停電的情況。另外，台電預計3月底、4月初將核3廠1號機停機大修，要關注有沒有其他大型機組大修完上線，若維修時間比預期晚，那也是個危機。

國民黨 立委賴士葆昨天質詢，台灣恐將陷入缺電危機，要求王美花承諾，再發生大規模停電事故就要下台負責。王美花表示，如果發生缺電，「當然這個是我最重要的責任，這是我的政治責任」，不過，缺電與發生什麼樣的事故，兩者不太一樣。賴士葆批評王美花「能力實在不行」，陳建仁幫緩頰說「這樣講不公平」，王美花已盡最大努力確保不缺電。