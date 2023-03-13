新聞評論／蛋與衛生紙的幽默 黃偉哲戳破蔡政府盲點

針對蛋荒問題，台南市長黃偉哲說是供需問題，提醒雞蛋不能囤積。(記者吳淑玲／攝影)

行政院長陳建仁13日下鄉，針對蛋荒持續擴大，他表示下周將有200萬顆雞蛋 進口，呼籲大眾不要囤積；稍早公平會也揚言，聯合哄抬蛋價最重可罰5000萬元(台幣，下同，約160.6萬美元)，農委會主委陳吉仲更把下台掛在嘴邊，氣氛緊張；唯獨台南市長黃偉哲故作幽默，以「還有人在用5年前的衛生紙」來呼籲大家不要製造恐慌，但除了不好笑，也戳破蔡政府的精心布局。

蛋蛋危機擴大，搞得陳內閣雞飛狗跳，閣揆陳建仁13日到南投草屯參加植樹活動時也被問到蛋荒問題，他表示下周將有200萬顆雞蛋進口，行政院物價聯合稽查小組也已擴大對蛋價的市場機制查核，呼籲大眾不要囤積雞蛋。

陳還說，2月下旬時有接到報告，行政院對蛋價有做過調查，3月10日時也有擴大蛋價的市場機制查核，希望大家不要囤積居奇，讓蛋價能夠符合市場需求和需要，現階段行政院物價聯合稽查小組就往這方向去查。

陳建仁沒把話說得很明白，但大意聽起來，就是近期有人在囤積居奇，以致於市場出現蛋荒、蛋價走揚，所以行政院物價聯合稽查小組已在調查；公平會也說，若查到聯合哄抬蛋價，最重可罰5000萬元，民眾檢舉查獲，最高可領1億元獎金，再加上跨部會聯合稽查小組前天稽查南北盤商，蔡政府似在營造一股有人屯積雞蛋、哄抬蛋價的氛圍，只是尚未查獲具體事證。

雞蛋問題沒有處理好，從小見大，蔡政府的治理能力確實出了問題。民進黨 第二度拿到中央執政權，但治理能力沒有長進，不僅賴清德 在行政院長任內提出的五缺（缺水、缺電、缺才、缺工、缺地）問題，一個也沒解決，連百姓日常所吃的雞蛋，除非願意花比較多的錢買高價蛋，否則就得跑好幾個地方或靠交情才能買得到不便宜的平價蛋，這種日子，很難讓民眾對政府施政有好評價。

也正因如此，民進黨的危機處理就是要轉移焦點，農委會主委陳吉仲自然是無法久安其位，但何時下台？總得找一個好的時機，可以平息最大的民怨；但是，如果此時可以找到有人在這段時間「囤積居奇」，那可就不得了，整個缺蛋風波就可以找到「元凶」，民怨也得以發洩，這可能是蔡政府比較想要的結果。

近日被光電風暴、議長賄選案、重大槍擊案壓得喘不過氣的台南市長黃偉哲不甘寂寞，他也來對缺蛋風波點評一番，他切入的角度是，蛋荒擴大是供需問題，不必恐慌，更何況雞蛋不能囤積，之前衛生紙之亂，還有人在用五年前的衛生紙，但蛋不能放這麼久，呼籲大家不需要這種方式製造恐慌。

黃偉哲用衛生紙之亂來對比蛋荒，強調雞蛋不能囤積，正好一語點破蔡政府的盲點，政府跨部會組隊四處查囤積雞蛋，難道以為盤商會不知道雞蛋不能囤積久放嗎？如果這是常識，盤商業者也不是傻瓜，會讓政府大陣仗的稽查逮個正著嗎？政府這場稽查秀又是做給誰看？

黃偉哲市長可能不察，一句平常話竟點破蔡政府的盲點，同時也讓至今還在用五年前衛生紙的民眾不好受。順帶一提，2018年2月底至3月初之間發生民眾搶購衛生紙的「衛生紙之亂」，當時也是民進黨執政的年代。