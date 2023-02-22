國民黨高層透露 將徵召侯友宜選總統

外傳新北市長侯友宜曾對鴻海創辦人郭台銘說過「你選我不選」，侯友宜說，台灣最重要的是內部團結。(記者侯永全／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 表態希望代表國民黨 參選總統，黨內憂心重演4年前總統初選之亂，不少民代紛紛表態支持新北市長侯友宜 。國民黨高層也透露，對黨主席朱立倫最重要的，就是帶領2024勝選，因此將會徵召新北市長侯友宜。

國民黨高層表示，國民黨的提名時程在6、7月，4月才會開始規畫總統選舉辦法，目前方向就是將有意願、會勝選的可能人選列入民調（非公開的全民調，避免被對手操作），最後依民調結果協調出人選；目前看來，侯友宜民調最高，也具有黨員身分和被提名資格，朱立倫心中已有定見。

國民黨高層說，黨中央徵召侯友宜是大勢所趨，侯也是朱立倫口中最強母雞和候選人，更是黨內認為的勝選共識；不過，朱立倫歡迎所有非綠陣營的合作，郭台銘當然也是重要的非綠力量，要回國民黨不會是困難的事情，黨中央也會有相關規畫。

郭台銘稱媽祖、關聖帝君同意他參選總統，侯友宜連日來拜廟行程不斷，昨天到板橋深丘福德宮參拜，眾人紛喊侯為「未來總統」，「一定不能把這個好人才一直留在新北市，要讓他為2300萬人服務」。侯說，希望大家不要分你我、族群、黨派，為中華民國台灣繼續打拚。

自從郭台銘說神明同意他參選總統後，截至昨天，六天內侯友宜在新北參拜四間廟宇，參拜神明包括神農大帝、開漳聖王、媽祖和土地公，他也長期奉祀關聖帝君，新北有政治人物戲稱兩人在「拚神」。

媒體問說，立院前院長王金平說「現在民調最強的，未來不一定是最強的」，被解讀是指侯友宜。侯說，國家與人民遠超過黨派，尤其在面對國際局勢的詭譎變化，大家更應凝聚力量，攜手合作。

南投立委補選，3月4日投票，被視為2024總統大選前哨戰，藍綠陣營傾全力動員對決。228連假，國民黨動員雙北、桃園及台中市長幫候選人林明溱助選，郭台銘也傳出要回南投為林站台。林明溱昨天說，郭台銘是否回來助選還在等消息，但十分歡迎「南投女婿」幫忙站台支持。

藍營人士說，郭台銘希望披藍袍參選2024，郭台銘到南投為林明溱助選，可能是泛藍合作契機。

此外，國民黨北市立委初選表態者眾，傳出黨中央擬設「大局條款」。但藍營知情人士表示，黨中央對於立委初選正在討論中，從沒出現過大局條款、更沒幫特定參選者做民調，現在放話者是「操之過急、自編劇本」。