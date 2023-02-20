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首度表態 蘇貞昌挺賴清德選總統：要選對的人守護台灣

記者張睿廷、林銘翰／台北20日電
蘇貞昌（前右）在腰疾手術後首度現身，表態支持賴清德（中）選總統。（圖：吳秉叡提供）
蘇貞昌（前右）在腰疾手術後首度現身，表態支持賴清德（中）選總統。（圖：吳秉叡提供）

副總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌昨晚同台，蘇貞昌首度表態挺賴，他說，明年總統一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德當總統，才能捍衛台灣的民主，「拜託大家支持賴清德副總統力拚2024」，「為賴清德加油也為台灣加油」。賴也感謝蘇支持，大讚蘇在行政院長任內表現優異。

蘇貞昌在腰椎椎間盤突出手術後首度現身，昨晚參加大弟子、民進黨立委吳秉叡後援會「秉友會」在新北五股工商展覽館聚會，與會人士包括賴清德和蘇貞昌、立委張宏陸、蘇巧慧等蘇系中堅人士，現場3000多人出席。

蘇貞昌說，台灣面臨中國威脅，全世界都非常關心，明年的總統大選一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能讓台灣擋住中國的侵略，捍衛台灣的民主，拜託大家為賴清德加油、也為台灣加油。

對於立委選舉，蘇貞昌也表示，希望大家繼續支持優秀的人才，包括吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾，讓民進黨國會過半。

賴清德感謝蘇貞昌的支持，他說，蘇是民選總統以來任期最長的院長，做事有能力、有魄力、有執行力，雖然任期內遇到前所未遇的新冠肺炎疫情和非洲豬瘟，仍把台灣的防疫成績做到享譽國際，甚至有近十幾年來最好的經濟成績。

賴清德離場時，許多支持者站起來夾道歡送，不少人想合影，大喊「賴清德加油」。

賴清德 民進黨 手術

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