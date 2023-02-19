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自曝未被約談 陳宗彥案遭疑吃案 南檢重新分案查貪汙

記者蔣永佑、王聖藜╱台北19日電
陳宗彥遭爆無償接受性招待，卻被檢方以查無犯罪簽結，高檢署18日指派主任檢察官賴哲雄(圖)前往釐清。(本報資料照片)
陳宗彥遭爆無償接受性招待，卻被檢方以查無犯罪簽結，高檢署18日指派主任檢察官賴哲雄(圖)前往釐清。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥遭爆擔任台南市政府局長期間，疑受酒店業者性招待，當時台南地檢署分案調查一年多後，以查無實據簽結，引發各界質疑；高檢署昨天指派廉政署前署長、高檢署主任檢察官賴哲雄南下調查偵辦過程，南檢昨天也重新分案，調查陳宗彥與酒店業者王孝瑋之間是否有貪汙等不當往來，案情恐升溫。

陳宗彥請辭行政院發言人前，堅稱從未接受檢調約談偵辦，讓外界得知南檢當初未曾偵訊過陳宗彥便行政簽結全案，但簽結理由是否充分？不開庭理由為何？有無執法以外考量？全案過了11年相關簽呈、監聽譯文被掀出來，引發政壇風暴。

陳宗彥前天爆發性招待疑雲後，因外界質疑檢方吃案，台南地檢署昨天出面說明，台南地檢署檢察官在2014年4月14日簽分案調查陳宗彥涉貪汙案，隔天即獲檢察長費玲玲核可同意，並非沒有成案。但因歷經年餘調查，認為缺乏足夠積極證據，而於隔年8月簽結歸檔。

揭發此案細節的民眾黨立委陳琬惠表示，究竟是「根本沒認真查」還是「查無具體不法事證」，她批評南檢「不知反省、毫無羞恥」。她同時質疑身兼民進黨主席的副總統賴清德，因當時執掌的台南市政府，不斷爆出廢爐渣、黑金、性招待，「難道賴主席不用面對自己的過去嗎？」要求賴清德要對民眾與台南市民道歉。

此外，立委也要求法務部長蔡清祥說清楚。高檢署昨指派賴哲雄親自南下、與台南高分檢檢察官組成調查小組。據了解，此次將調出當年檢方調查案卷資料，了解陳宗彥擔任公職期間無償接受性招待，有無違反公務員倫理規範，甚至涉及貪汙對價，檢方調查過程是否有不備之處。

台南地檢署發言人許嘉龍昨表示，昨天也重新分案調查陳宗彥涉貪瀆案，將續查有無當初未查明之處。

國民黨主席朱立倫昨天說，行政院前發言人陳宗彥喝花酒已是事實，絕不是辭職就結束，現在全案偵辦重點應該是司法單位是否吃案，中間是否有任何相互包庇，要求司法單位追究到底。

國民黨團表示，陳宗彥是賴清德子弟兵，一路跟著到行政院，究竟市府有無關說要工務局及消防局放水，或賴清德有無介入向當時的地檢署檢察長費玲玲關說？當時發生議長李全教賄選案，證據不明確就被羈押兩個月，陳宗彥涉及貪汙治罪條例，全案怎會無疾而終，法務部應查明是否有人施壓關說？

賴清德 檢察官 國民黨

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