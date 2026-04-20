全球儲能電池建設熱潮大爆發 成本已猛驟降75% 改變電網運作方式

全球正掀起一波大型儲能電池設施建設熱潮，今年將有大量新設施陸續併入電網。從德州的太陽能中心、內蒙古草原，到雪梨北方一座退役燃煤電廠的舊址，都在加速部署。

隨著成本下降且資料中心用電需求飆升，早已為儲能電池建設迅速增加鋪路，如今中東戰事導致化石燃料價格飆高，更加速了替代能源需求，讓2026年有可能成為電池在全球能源系統中變得關鍵的一年。彭博新能源財經分析師原本就預期今年電池安裝數將激增約三分之一，主要由歐洲、中東、非洲與拉丁美洲推動；若燃料供應中斷持續，動能還可能進一步增強。

儲能電池產業成長的跡象已經出現。中國一家電池製造商預期第1季獲利大增，反映全球需求增加；在越南，一家開發商則希望將原本規劃的液化天然氣（LNG）發電專案改為結合儲能的再生能源方案，理由是戰爭導致燃料成本飆升。

國際能源署（IEA）電力部門主管瓦納表示：「現在已進入一個階段，只要有人要投資電力系統，電池都是最具吸引力的選項之一。」

在大量充滿太陽能與風電的市場中，電池營運業者可在電價低時買電、需求高峰時賣電。過去電網依賴煤與天然氣來補足再生能源間歇性，但現在儲能已變得便宜且反應迅速，足以開始改變電網運作方式。根據彭博數據，電池平均成本自2018年至2025年已下降約75%，預期到2035年還會再降25%。

儲能電池的建設案也開始以大型群聚形式建設，規模足以影響電網運作。例如內蒙古近期啟用三個大型儲能場，合計容量達7.4百萬瓩時（GWh），短時間的供電量可媲美多座大型電廠；在蘇格蘭，兩座位於舊煤礦附近的大型電池園區也將於今年啟用。

澳洲新南威爾斯的「Waratah超級電池」在去年部分啟用後，在晚間用電高峰時，釋出的電量甚至超越天然氣發電廠，有助協助澳洲緩和因本土氣田衰竭而可能出現的天然氣短缺窘境。

美國能源資訊局（EIA）預估，到2026年，電池將占美國新增發電容量的四分之一以上。儲能業者Fluence Energy高層主管表示：「電池已從單純的乾淨能源技術，轉變為電網韌性基礎設施。」