油價高點還沒到 國際能源總署、美能源部長都這麼說

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）表示，國際油價 目前還沒反映出伊朗戰爭導致前所未見供應危機的嚴重程度，將在近期反映。美國能源部長萊特（Chris Wright）則預測，未來幾周，一旦荷莫茲海峽交通恢復，油價可能就會觸頂。

畢羅在大西洋理事會主辦的一場活動上表示，美伊衝突令荷莫茲海峽幾近關閉，每日大約1,300萬桶的石油供應停擺。戰爭期間，已有80多處能源設施受損，可能長達兩年才能復原。IEA已形容當前的供應中斷為史上最嚴重。

畢羅說：「油價已經很高了，但還沒有反映問態嚴重性。我同意有一些脫節的狀況。但我們很快就會看到他們將趨於一致，這對全球經濟是極度敏感的事。」

萊特則在華府一項經濟論壇上，預期幾周後油價將觸頂後回落，近日會繼續上漲，直到荷莫茲海峽的船隻通行「有意義的」回復。

國際能源總署和國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）周一（13日）均呼籲各國勿囤積能源供給，也不要實施能源出口管制，以免加重能源危機。

畢羅表示，有多個國家正在這麼做，但沒明說是哪些國家，僅呼籲所有國家都讓能源產品得以流入市場。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）希望大家別做有害市場的事。她提到自己與受到嚴重衝擊的亞洲國家、撒哈拉以南非洲國家、及部分南太平島國的代表開會時，這些國家非常擔心石油的供應前景。她強調，首要原則就是不要進行出口管制。