電影「大賣空」本尊增持Nvidia看跌期權 買入京東、阿里巴巴

電影「大賣空」本尊、華爾街投資者貝瑞（ Michael Burry）披露增持京東。（新華社）

電影「大賣空」本尊、華爾街投資者貝瑞（ Michael Burry）在Substack平台發文，披露增持中國京東，同時新建阿里巴巴 多頭倉位，他認為京東近期走弱提供了理想入場點，同時延續對AI類股的謹慎態度，買入輝達 （Nvidia）2027年1月到期看跌期權，行權價115美元。此外，他還加倉遊戲驛站（GameStop ）並新建倉支付公司Fiserv。

貝瑞以精準預判2008年次貸危機而聞名，一舉一動歷來受到市場密切追蹤。京東ADR 10日上漲逾2%。

華爾街見聞報導，據貝瑞在Substack發給付費訂閱用戶的帖子指出，他買入了京東和阿里巴巴的股票。帖子寫道：京東是重要的加倉，阿里巴巴是新建倉、略高於6%，京東略高於這一比例。

貝瑞同時表示，京東近期的走弱提供了「極具吸引力的入場點」，暗示此番布局屬於逢低買入策略。

在輝達方面，貝瑞表示進一步擴大了看跌期權倉位：此次買入的是2027年1月到期、行權價115美元的看跌期權，成本為3.30美元。

他在帖子中補充道：「另一種理解方式是，我的名義空頭敞口約為3%，若輝達真的開始大幅下跌，借貸成本可能輕鬆達到甚至超過這一水準。此外，我此前持有的2027年1月到期、行權價100美元的看跌期權仍繼續持有。」

今年2月，貝瑞曾就人工智慧熱潮的可持續性發出警告，質疑科技巨頭大規模數據中心支出，能否在不損傷資產負債表和盈利的情況下長期維繫，此番增持看跌期權延續了對AI板塊的謹慎立場。

貝瑞還披露，他買入了遊戲驛站（GameStop），稱「在已有相當規模持倉的基礎上繼續加倉」。此外，他買入了支付技術公司Fiserv的股票，並在帖子中表示看好該公司的「新領導層」。