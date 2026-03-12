日媒：日本提醒援助烏克蘭日企 華為5G恐涉資安風險

日本政府提醒參與烏克蘭重建的日企，使用華為5G系統恐存在資訊外洩風險。（路透）

日媒《共同社》12日報導，相關人士11日透露，日本 政府已向參與烏克蘭 重建的日本企業發出警示，指出若使用中國通訊設備商華為（Huawei）技術的5G行動通訊系統，可能存在技術或敏感資訊外洩風險。

報導指出，華為設備安全性過去曾被指存在漏洞，並成為美國制裁對象。日本政府擔憂華為設備在當地普及可能帶來經濟安全風險，因此採取相關措施。

去年，烏克蘭大型行動電信業者已在部分城市與華為進行5G測試，並獲烏克蘭政府批准在當地進行試驗。日本電商與電信企業樂天集團也曾申請參與當地5G業務，但未被納入該計畫。

據《共同社》取得的日本政府相關資料顯示，隨著烏克蘭首都基輔等主要城市推動引進華為5G設備，日本政府認為，日本與歐美企業若在能源等重要基礎設施領域投資，可能面臨較高風險。

資料也指出，即使中國企業未直接參與，也可能透過土耳其 企業等管道，使中國製設備流入市場，日本政府對此表達憂慮。

華為近年遭控威脅美國國家安全，2012年，美國國會調查報告指出華為設備可能威脅美國國家安全，建議政府與企業避免使用；2019年，美國政府將華為列入出口管制「實體清單」（Entity List），限制美國企業向其提供晶片、軟體與相關技術。

此後，美國持續收緊對華為的技術與貿易限制，並遊說盟友在5G建設中排除華為設備，部分國家如英國、澳洲與瑞典也相繼採取限制措施。不過，華為否認相關指控，並主張自己是「在沒有犯罪事實下，遭到政治打壓的對象」。