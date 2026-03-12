我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

南韓現代汽車踩油門 獲利超越福斯 成全球車市第二高

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓現代汽車集團的營業利益於去年首度超越福斯，成為全球車市第二高。（路透）
南韓現代汽車集團的營業利益於去年首度超越福斯，成為全球車市第二高。（路透）

南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）的營業利益於去年首度超越福斯（Volkswagen），成為全球車市第二高，凸顯現代成功因應關稅電動車需求下滑的影響。

根據11日公布的產業數據，旗下品牌涵蓋現代、起亞、Genesis的現代汽車，去年營業利益為20.5兆韓元（139.5億美元），僅次於豐田汽車的4.3兆日圓（271.5億美元）。產業觀察家說，現代、豐田這兩大亞洲車廠，透過快速調整生產與庫存，減輕關稅與電動車需求放緩的衝擊。

儘管現代汽車去年的銷量，不如銷量仍位居全球第二的福斯，但營業利益卻是第一次勝過這家德國同業。現代的營業利益率表現也位居全球第二，達6.8%，僅次於豐田的8.6%，更是福斯2.8%的兩倍多。福斯去年表現掙扎，不僅受關稅影響，也正試圖贏回中國大陸市場，導致營業利益減少一半以上至89億歐元（103.4億美元），排全球第四，落後第三名通用汽車的127億美元。

福斯10日表示，規劃2030年前在德國裁員大約5萬人，同時對旗下的豪車品牌保時捷進行整頓；保時捷去年的營業利益劇減98%至9,000萬歐元。

汽車產業分析師表示，如何因應電動車需求減弱以及美國關稅，對業者的獲利至關緊要。現代汽車採取彈性生產策略，把產能轉向油電車款，以因應電動車買氣下滑。該集團去年賣出超過100萬輛油電車，年增率達32%。

關稅也在美國市場帶來關鍵挑戰，美國是現代最大海外市場，約占24%的全球銷售。當許多對手藉漲價或調整供應來因應關稅，現代選擇盡可能縮小漲價幅度，聚焦於調整營運與擴大在美生產。這些策略，助攻現代去年美國銷量衝上183萬輛，寫歷來最佳。

現代集團的關稅支出也低於豐田，該公司去年約支付7.2兆韓元（49.1億美元）關稅，包括現代的4.1兆韓元，以及起亞的3.1兆韓元；相較下，豐田去年的關稅支出為1.2兆日圓（75.8億美元）。

韓製車輛目前銷美的關稅稅率為15%，低於先前的25%。

世報陪您半世紀

電動車 豐田 關稅

上一則

中東衝突推升… 美房貸利率反彈 30年期升至6.19%

下一則

衝刺AI基建… 亞馬遜發行11種美元債券 籌資370億

延伸閱讀

10年最糟…喬州1月裁員1700 這企業一口氣砍了985人

10年最糟…喬州1月裁員1700 這企業一口氣砍了985人
就等川普TACO？台韓散戶在戰火引發的股市賣壓下 堅守槓桿部位

就等川普TACO？台韓散戶在戰火引發的股市賣壓下 堅守槓桿部位
中國電動重型卡車搶進歐洲 價格技術恐衝擊當地業者

中國電動重型卡車搶進歐洲 價格技術恐衝擊當地業者
蘋果印度製造大躍進 全球已有1/4 iPhone 在當地組裝

蘋果印度製造大躍進 全球已有1/4 iPhone 在當地組裝

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事