南韓現代汽車踩油門 獲利超越福斯 成全球車市第二高

南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）的營業利益於去年首度超越福斯（Volkswagen），成為全球車市第二高，凸顯現代成功因應關稅 與電動車 需求下滑的影響。

根據11日公布的產業數據，旗下品牌涵蓋現代、起亞、Genesis的現代汽車，去年營業利益為20.5兆韓元（139.5億美元），僅次於豐田 汽車的4.3兆日圓（271.5億美元）。產業觀察家說，現代、豐田這兩大亞洲車廠，透過快速調整生產與庫存，減輕關稅與電動車需求放緩的衝擊。

儘管現代汽車去年的銷量，不如銷量仍位居全球第二的福斯，但營業利益卻是第一次勝過這家德國同業。現代的營業利益率表現也位居全球第二，達6.8%，僅次於豐田的8.6%，更是福斯2.8%的兩倍多。福斯去年表現掙扎，不僅受關稅影響，也正試圖贏回中國大陸市場，導致營業利益減少一半以上至89億歐元（103.4億美元），排全球第四，落後第三名通用汽車的127億美元。

福斯10日表示，規劃2030年前在德國裁員大約5萬人，同時對旗下的豪車品牌保時捷進行整頓；保時捷去年的營業利益劇減98%至9,000萬歐元。

汽車產業分析師表示，如何因應電動車需求減弱以及美國關稅，對業者的獲利至關緊要。現代汽車採取彈性生產策略，把產能轉向油電車款，以因應電動車買氣下滑。該集團去年賣出超過100萬輛油電車，年增率達32%。

關稅也在美國市場帶來關鍵挑戰，美國是現代最大海外市場，約占24%的全球銷售。當許多對手藉漲價或調整供應來因應關稅，現代選擇盡可能縮小漲價幅度，聚焦於調整營運與擴大在美生產。這些策略，助攻現代去年美國銷量衝上183萬輛，寫歷來最佳。

現代集團的關稅支出也低於豐田，該公司去年約支付7.2兆韓元（49.1億美元）關稅，包括現代的4.1兆韓元，以及起亞的3.1兆韓元；相較下，豐田去年的關稅支出為1.2兆日圓（75.8億美元）。

韓製車輛目前銷美的關稅稅率為15%，低於先前的25%。