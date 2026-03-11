IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長：原則上支持正在協調

國際能源署（IEA）傳出提議史上最大規模的石油儲備釋放計畫。（歐新社）

法新社11日報導，7大工業國集團（G7 ）能源部長當天說，他們準備好與國際能源總署（IEA）協調，採取「一切必要措施」，應對中東戰爭導致的原油價格上漲。

在10日與IEA執行董事比羅爾舉行視訊會議後，G7能源部長聲明，G7成員將審慎考慮相關討論中提出的建議，「原則上，我們支持採取積極應對措施，包括動用戰略儲備」，正在G7內部、IEA成員國之間以及與外界進行協調，「我們同意準備與IEA成員國協調，採取一切必要措施」。

華爾街日報10日引述知情官員報導，IEA已提議採取史上最大規模的石油儲備釋出，以應對因美國、以色列與伊朗開戰而飆升的原油價格。

幾位知情官員向華爾街日報說，這次提議釋出的石油儲備規模，將超過IEA成員國在2022年俄羅斯 全面入侵烏克蘭 期間，分兩批投入市場的1.82億桶。該提案在IEA的32個成員國能源官員10日緊急會議上傳閱。

報導稱，各國預定11日就該提案做出決定；官員說，若無人反對就會通過，但即使只有一國反對，也可能導致該計畫推遲。

比羅爾9日指出，IEA成員國目前持有約12億桶公共石油儲備，另有約6億桶強制性商業庫存。粗估這可彌補波斯灣地區石油供應中斷約124天的缺口。