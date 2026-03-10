我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多小籠包50個9美元 華人回購稱「勝鼎泰豐」

諾姆廣告風波傳緋聞男友從中獲利 川普：他賺了一筆

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國與以色列對伊朗開戰，導致荷莫茲海峽幾乎完全關閉。華爾街日報10日獨家報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低飆升的原油價格。圖為荷莫茲海峽及油管示意圖。(路透)
美國與以色列對伊朗開戰，導致荷莫茲海峽幾乎完全關閉。華爾街日報10日獨家報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低飆升的原油價格。圖為荷莫茲海峽及油管示意圖。(路透)

華爾街日報10日獨家引述知情官員報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低美國與以色列對伊朗開戰期間飆升的原油價格。

這項提案是在IEA 32個成員國能源官員10日召開的緊急會議上傳閱。知情官員表示，此次石油釋放規模將超過IEA成員國2022年兩度向市場釋放、合計1.82億桶石油的紀錄；當時俄羅斯正對烏克蘭發動全面入侵。

官員表示，各國預計將在11日就該提案作出決定。若沒有成員國反對，方案將獲得採納；但即使只有一個國家提出異議，也可能使計畫延後。

IEA提出此方案，是為了因應荷莫茲海峽幾乎完全關閉所造成的巨大衝擊。荷莫茲海峽是連接波斯灣與全球市場的狹窄水道，全球約五分之一的石油供應每天經由此地運輸；然而伊朗可能攻擊油輪的威脅，已使航運幾乎陷入停擺。

自美國與以色列2月28日首次開始打擊伊朗以來，油價一度飆升最多40%，突破每桶100美元。本周油價有所回落，原因是交易員密切關注美國總統川普對戰爭可能持續多久的說法。油價10日收在84美元以下，但柴油等燃料價格仍持續飆升。經濟學家警告，若油價持續上漲，可能引發通膨與股市修正，也會使一般民眾在加油時承受更大壓力。

IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）9日表示，IEA成員國目前持有約12億桶公共石油儲備，另有約6億桶強制商業庫存。粗略估算，這相當於可彌補海灣地區供應中斷約124天的需求。不過，華爾街日報也指出，過去動用戰略石油儲備的效果並不一致。

世報陪您半世紀

油價 烏克蘭 俄羅斯

上一則

通用汽車控進口汽車零件侵權 陸台業者遭點名

延伸閱讀

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽
G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價
國際油價暴衝 外媒分析：中國兩大條件「頂得住」

國際油價暴衝 外媒分析：中國兩大條件「頂得住」
川普宣布戰爭快結束擬解除制裁穩油市 原油重挫10%

川普宣布戰爭快結束擬解除制裁穩油市 原油重挫10%

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18

超人氣

更多 >
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中
「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來

「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判