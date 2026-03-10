川普制裁俄國破功 打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在佛州發表談話。（美聯社）
CNN報導，美國攻打伊朗導致重要油氣航道荷莫茲海峽實質關閉，牽連中東主要石油產量放緩，引發大規模石油供應受阻事件。川普政府上周不得不給予印度30天豁免，可重新購買俄羅斯石油。此舉使華府過去一年試圖切斷俄國戰爭資金來源的布局，因中東戰火而有所鬆動。

美國總統川普去年以購買俄油為由，對印度施加懲罰，加徵關稅至50%；美印總算在今年2月達成框架協議，美方降低關稅至18%，交換印度承諾停購俄油。華府另對克里姆林宮旗下兩家最大的石油公司實施制裁。

就在華府切斷俄國戰爭資金的策略看似奏效、印度也已大幅減少俄油採購並轉向中東供應之際，美軍攻打伊朗卻掀起連鎖衝擊，震動全球石油供應鏈。

能源市場情報公司Kpler數據顯示，荷莫茲海峽承載印度每日250萬至270萬桶原油進口，主要來自伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特與阿拉伯聯合大公國。

在中東供應受阻下，美國財政部上周提供印度煉油商30天豁免，美國財長貝森特稱，此舉是「為了讓石油繼續流入全球市場」，且不排除進一步解除對更多俄油供應的制裁。

截至3月6日，海上約有1.3億桶俄羅斯原油，「其中部分原油可相對迅速改道印度港口」。分析師里托利亞（Sumit Ritolia）預測，印度將「再次回到制裁前水準，約有40%至45%的原油來自俄國」。

CNN提到，俄國沒有能力完全填補波斯灣供應癱瘓的缺口，但已有動機提高產量，也更有條件拉高售價。

分析人士指出，美國給予印度的豁免僅屬暫時措施，附帶期限與條件，頂多稍微緩解壓力，仍不足以支撐整體市場需求，加上俄羅斯原油運往印度的時間也比中東油輪更長，替代效果有限。

印度石油部消息人士則向 CNN 表示，印度目前原油庫存約可支應25天，汽柴油庫存也約有25天，原油與石油產品合計庫存保障時間接近8周，短期內仍處於相對寬裕狀態，並將擴大其他地區進口，填補荷莫茲海峽受阻造成的缺口。

不過亞洲協會政策研究所南亞倡議主任阿默（Farwa Aamer）警告，中東緊張局勢拖得越久，全球能源供應壓力就越大，像印度這類仰賴進口的經濟體，爆發能源危機的風險也將持續升高。

