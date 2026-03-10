Nvidia與ABB合作 開發AI自主機器人

ABB Robotics與輝達（Nvidia）結盟，開發AI工業機器人。 （歐新社）

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 （Nvidia）公司與ABB Robotics宣布結盟，將合作開發新一代自主工業機器人。台灣的鴻海 是客戶之一，目前已開始試用這些機器人。

輝達和ABB Robotics周一（9日）表示，將整合ABB的機器人訓練軟體與輝達的Nvidia Omniverse模擬平台，讓機器人能在虛擬環境中完成訓練，應用於多種產業。

這些新型工業機器人目前交由消費電子代工大廠鴻海測試當中，預定今年下半年正式商業化。輝達和ABB Robotics說，這款機器人能在累積更多操作經驗的過程中，持續自我學習與提升能力。

ABB Robotics總裁席古勒（Marc Segura）指出，透過縮小在虛擬環境中訓練的機器人與其在現實世界運作的「數位分身」之間的性能差距，新系統得以加速機器人部署，並降低成本，可讓中小企業也能首次負擔得起工業機器人。

機器人手臂目前的安裝成本差距很大，協作型機器人手臂（cobots） 約4萬美元，大型工業機器人手臂最高可達50萬美元。所以，對許多小型製造商而言，門檻很高。

輝達機器人與邊緣AI副總裁塔拉（Deepu Talla）表示，新系統名為「RobotStudio HyperReality」（機器人超高實境工作坊），是機器人邁向完全自主的「一大步」，也就是機器人可以在沒有人工指令的情況下執行任務。

輝達執行長黃仁勳曾提及，輝達下一階段的成長，將來自企業採用公司的晶片與硬體，而且以智慧機器人降低成本並填補勞動力短缺。他說機器人是個「數兆美元商機」，將創造「世界前所未見的最大的科技產業」。

在與ABB Robotics結盟之前，輝達已與Uber、LG電子、波士頓動力（Boston Dynamics）、Figure AI、Skild AI等多家公司合作，讓輝達產品用來訓練與運行合作夥伴的機器人。

日本軟銀集團去年11月宣布，以54億美元收購原在瑞士ABB工業集團旗下的機器人事業ABB Robotics。目前收購程序仍在進行。