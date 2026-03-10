我的頻道

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

南韓反對也沒用？李在明坦言：美軍調走愛國者 首爾擋不住

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

編譯季晶晶／綜合外電
G7正討論釋出戰略石油儲備，但分析指出，此舉難以長時間壓低劇烈波動的油價。（美聯社）
面對荷莫茲海峽石油運輸中斷危機，七國集團（G7）表示將「採取必要措施」，並持續討論釋出戰略石油儲備，消息帶動布蘭特原油期貨回落至每桶93美元左右。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低劇烈震盪的油價

摩根士丹利石油策略師Martijn Rats指出，從過往經驗來看，釋放戰略儲備穩定油價的效果「好壞參半」，油價反而經常上漲，因為這項行動本身反映了情勢的嚴峻，可能加劇市場焦慮。

牛津能源研究所分析師Paul Horsnell也認為，用庫存取代實際供應「非常困難」，此次供應中斷可能是石油市場史上規模最大的一次，遠超出任何戰略儲備所能彌補的缺口。

成員國合計持有約12億桶公共應急儲備，另掌握數十億桶可動員的商業庫存。過去各國聯合釋油的最高紀錄為每日約130萬桶，理論上雖可提升至每日300萬至350萬桶，但仍遠低於荷莫茲海峽每日約2,000萬桶的常態運輸量。IEA強調，緊急釋油旨在應對供應中斷，而非干預油價。

在此次危機中，高度依賴中東原油的亞洲地區預計將受最嚴重衝擊。全球最大原油進口國中國目前仍未表態是否動用戰略儲備，市場觀察人士分析，中國買家傾向於在國際市場確保供應，而非動用戰略庫存。

