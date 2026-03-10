我的頻道

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

南韓反對也沒用？李在明坦言：美軍調走愛國者 首爾擋不住

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

編譯劉忠勇／綜合外電
荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象。(路透)
荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象，這很可能是此航道周邊遭到嚴重電子干擾的跡象。

彭博彙整的追蹤數據中發現，有的群聚的船隻甚至超過 200 艘，而且其中部分船隻似乎正以每小時超過 100 節的速度航行。

荷莫茲海峽目前是投資人關注的焦點，這航道在衝突期間形同處於關閉的狀態，迫使波斯灣產油國在貯油空間耗盡之際，不得不限制石油生產。

布蘭特原油期貨本周一度逼近每桶 120 美元，但隨著美國總統川普放話說戰事可能即將結束，油價周二轉而急跌。

Starboard Maritime Intelligence 海事領域分析師 Mark Douglas 說：「過去 48 小時內，局勢變得混沌不明。」他充，如今想藉由追蹤數據來判斷海峽周圍任何船隻的確切位置，幾乎是不可能的事。

數據顯示，周一出現了一些特殊形狀的船群，包括在阿布達比內陸附近形成的一個圓圈，在阿拉伯聯合大公國魯瓦伊斯（Ruwais）外海呈現倒「Z」字形。其他簇擁一塊的船隻則位於阿曼灣，這可能顯示船隻進入荷莫茲海峽前，正集結等待緊張局勢緩解，或是等待確認裝載日期。

這些異常的船隻排列方式顯示，船隻的導航系統受到電子干擾，導致他們在追蹤平台上顯示的位置偏離了實際所在之處。這種作法通常在地緣政治緊張局勢加劇時最為頻繁，因為軍方會採取電子戰。

這類干擾亦會扭曲船隻回報的航速。成品油輪 Asprouda 號周一顯示其阿聯傑貝阿里（Jebel Ali）外海以難以置信的 102.2 節航行，相當於時速近 190 公里。然而，這類油輪最大航速通常僅約 16 節。

出現這樣的龐大船群，恐將加劇船東和租船人對在當地作業的焦慮。隨著衝突拖長，海運業已面臨日益高漲的戰爭險保費，且已有數艘船隻遭到飛彈和火箭攻擊。

根據海事情報公司 Windward 統計，電子干擾在衝突一開始就隨即出現，波及波斯灣超過 1,100 艘船隻。數據顯示，3 月 4 日當天通過荷莫茲海峽的船隻僅剩 5 艘，相較之下，2 月 26 日通過了 120 艘次。

川普已提出美國為船隻提供保險和海軍護航的構想，目的在重啟荷姆茲海峽的海運。他也告訴 CBS，他「考慮接管該海峽」，不過目前尚不清楚總統所設想的具體作為。

Starboard Maritime 分析師 Douglas 談到全球定位系統（GPS）時說：「任何在該區域航行的船隻，顯然都無法仰賴 GPS。」他指出，這「使船隻安危更加嚴峻」。

