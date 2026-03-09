荷莫茲海峽實質被封鎖...日準備釋儲備油 南韓要求訂油價上限

我的頻道

記者雷光涵、編譯盧思綸／即時報導
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。（路透）
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。（路透）

日本經濟新聞9日得到的消息指出，中東原油運輸要道荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。

日本國內共有10處國家石油儲備基地，由日本能源金屬礦物資源機構（JOGMEC）管理，另有民間營運的儲油設施。內閣官房長官木原稔在9日的記者會上表示，「尚未決定要釋出石油」。經產省官員說明，是為了在決定執行時能立即應對，正展開各方面準備。

日政府正確認石油分銷商的庫存情況以及油輪的航運狀態，以評估國內供需狀況。此舉旨在應對荷莫茲海峽遭封鎖後，日本可能面臨的長期供應挑戰。

日本原油超過九成從中東地區進口，且絕大部分須通過荷莫茲海峽。從中東到日本的油輪運輸約需20至25天，因此海峽遭封鎖，供應不會立即中斷。

截至2025年12月底，日本政府與民間合計儲備可供應國內需求254天份的原油及石油產品。2022年俄羅斯入侵烏克蘭期間，日本曾與國際能源署（IEA）協調，釋出相當於11至12天需求量、共計2250萬桶的石油。

這次若國內供需極為緊迫，日本政府不排除首度單獨釋油。紐約原油期貨市場在9日上午，美國WTI原油期貨盤一度突破每桶110美元，創3年9個月以來的新高。

此外，李在明9日上午在青瓦台召開緊急經濟會議，要求針對近來飆漲的汽油、柴油等油品，應盡快設價格上限，並強力執行。他下令嚴查煉油業者和加油站是否聯手抬價、囤油不賣或大量囤貨牟利，強調一旦違法，必須重罰。

