我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

春夏出遊季將至 紐約州提醒慎防旅遊詐騙

荷莫茲海峽現況曝光 過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多艘貨輪3日駐泊阿拉伯聯合大公國富查伊拉海域。（路透）
多艘貨輪3日駐泊阿拉伯聯合大公國富查伊拉海域。（路透）

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約20%油氣運輸須通過該海峽，水道最窄處僅約33公里寬。

根據彭博彙整的船舶追蹤資料，過去24小時內有1艘與伊朗有關聯的散裝貨輪駛離波斯灣；沒有船隻顯示曾朝相反方向航行。紐約時報引述全球船舶追蹤公司Kpler的分析師安巴齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）表示，這不太能視為荷莫茲海峽航運正恢復正常的跡象。

美伊開戰至今，最後一艘穿越荷莫茲海峽且與伊朗無明顯關聯的商業船舶，是中國散裝貨輪「中海號」（Sino Ocean），於7日上午完成通行。

紐時報導，美國能源部長萊特8日受訪CNN稱，美國已成功摧毀伊朗本可能用來攻擊船舶的許多武器，油輪很快能恢復航行，「我想用不了太久，你就會看到荷莫茲海峽恢復更規律的船舶航行」。他補充，目前大量滯留波斯灣的油輪，或許很快就會重新把石油運往全球各地。

萊特表示，最壞情況下，油輪數量恢復正常水準將需要「幾周」時間。

問及川普曾表態可出動美軍護航油輪，萊特並未給出具體開始日期。

油輪無法進出波斯灣，意味著儲油槽正在被填滿，部分煉油廠已削減產能。伊拉克已被迫縮減產量，科威特與阿拉伯聯合大公國也已跟進，而沙烏地阿拉伯則正把紅海港口的出貨量提高到創紀錄水準。追蹤數據顯示，截至6日，波斯灣內僅剩9艘空的超級油輪。

油輪停擺正在削減全球市場的石油產品供應，並已導致油價大幅上升，也開始推高汽油成本。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」 華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

下一則

荷莫茲海峽實質被封鎖...日準備釋儲備油 南韓要求訂油價上限

延伸閱讀

搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽

搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽
為通過荷莫茲海峽 至少10艘船隻改成「中國身分」

為通過荷莫茲海峽 至少10艘船隻改成「中國身分」
荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產

荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產
商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40

超人氣

更多 >
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整
美簽遭熊孩子塗鴉 還被寫上3個字 中國男上不了飛機

美簽遭熊孩子塗鴉 還被寫上3個字 中國男上不了飛機