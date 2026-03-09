我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透稱「不斷縮水的國是訪問」川習會恐難有突破

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

荷莫茲海峽持續關閉 200美元油價不再是不可能

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
受伊朗戰爭影響，國際原油價格上漲，金融界對油價的預測端視荷莫茲海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。(美聯社)
受伊朗戰爭影響，國際原油價格上漲，金融界對油價的預測端視荷莫茲海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。(美聯社)

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

最糟糕的腳本是海峽被封閉更久，這將使國際油市每天流失2,000萬桶原油及油品。即便如此，一些波灣原油仍能經過油管繞道出口。今年全球原油原本預期將供給過剩，而且美國及蓋亞那等國還能擠出更多產量。

所幸這是一種極不可能的結果。無論是因為雙方敵對下降，還是因為美國海軍最終為油輪護航，海峽都不大可能被長期封閉。而且據高盛估計，全世界已累積積約80億桶的原油及油品庫存。不過這些庫存可用來作為緩衝，但不能靠庫存來彌補所有流失的供給量。

因此即使最糟情況並未發生，全球每天短供200萬桶（約占消費量2%）並非不可能之事。舉例而言，美艦護航可能使油輪通過海峽的速率減緩，而且很難想像不會受到局部的干擾，或波灣油田間歇性關閉，導致供給量仍低於原先設想的基準線。

在這種情況下油價將漲到多高？石油需求一向缺乏彈性，因為就算油價上漲，民眾也很難停止用油。據Stifel機構分析師指出，金融海嘯期間油價曾飆到每桶147美元，計入通膨後油價相當於今天的222美元。

世報陪您半世紀

蓋亞那 高盛 金融海嘯

上一則

油價飆升打亂降息計畫 Fed今年恐只降1-2碼

下一則

韓媒：輝達Vera Rubin供應鏈確立 三星、SK 海力士奪HBM4訂單

延伸閱讀

美伊交戰供應緊縮 國際油價漲破100元

美伊交戰供應緊縮 國際油價漲破100元

金融時報：抑制油價飆漲 川普選項非常有限

金融時報：抑制油價飆漲 川普選項非常有限
不可想像場景成真：荷莫茲海峽遭封鎖 歐亞油價衝擊續發酵

不可想像場景成真：荷莫茲海峽遭封鎖 歐亞油價衝擊續發酵
油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整