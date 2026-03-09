荷莫茲海峽持續關閉 200美元油價不再是不可能

受伊朗戰爭影響，國際原油價格上漲，金融界對油價的預測端視荷莫茲海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。(美聯社)

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

最糟糕的腳本是海峽被封閉更久，這將使國際油市每天流失2,000萬桶原油及油品。即便如此，一些波灣原油仍能經過油管繞道出口。今年全球原油原本預期將供給過剩，而且美國及蓋亞那 等國還能擠出更多產量。

所幸這是一種極不可能的結果。無論是因為雙方敵對下降，還是因為美國海軍最終為油輪護航，海峽都不大可能被長期封閉。而且據高盛 估計，全世界已累積積約80億桶的原油及油品庫存。不過這些庫存可用來作為緩衝，但不能靠庫存來彌補所有流失的供給量。

因此即使最糟情況並未發生，全球每天短供200萬桶（約占消費量2%）並非不可能之事。舉例而言，美艦護航可能使油輪通過海峽的速率減緩，而且很難想像不會受到局部的干擾，或波灣油田間歇性關閉，導致供給量仍低於原先設想的基準線。

在這種情況下油價將漲到多高？石油需求一向缺乏彈性，因為就算油價上漲，民眾也很難停止用油。據Stifel機構分析師指出，金融海嘯 期間油價曾飆到每桶147美元，計入通膨後油價相當於今天的222美元。