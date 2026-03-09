金融時報：抑制油價飆漲 川普選項非常有限

我的頻道

編譯任中原／綜合外電
川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行。(路透)
面對國際油價急飆，美國總統川普表示，「短期油價將在摧毀伊朗核子威脅行動結束後快速下跌，對美國而言付出的代價非常小，並為全世界帶來安全與和平。只有愚者才會有不同的想法」。不過英國金融時報分析，川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行，讓石油能夠從波斯灣運出。

川普政府宣布保險及護航計畫，並放鬆對俄羅斯原油的制裁，為全球油市注入更多流量；他並考慮提高美國及委內瑞拉石油產量，及討論一項石油期貨交易計畫，儘管之後又取消。

但大部分專家表示，扭轉油價飆漲的唯一方法，就是美國軍方及盟國快速摧毀伊朗威脅油輪通過海峽的能力。

美國石油協會執行長索莫斯表示，「真正的焦點必然是清通荷莫茲海峽，因為沒有少了這些原油，即使將其他作法加在一起，也有以穩定供應全世界經濟所需要的石油。其他選項「對油價只有邊際性的影響」。

美國由於戰略庫存不足，使華府因應油價危機的能力受損。拜登主政時為因應俄─烏戰爭，使庫存大量減少；川普雖保證將補足存量，但去年油價低落時卻一直未回補庫存。

過去一周通過海峽的船隻不到50艘，約有500艘油輪及LNG船仍在附近水域徘徊。船東警告，油輪需得到安全保證，才能通過海峽。

高盛警告，如果到3月底海峽仍然近於關閉，油價「可能」超過2008及2022年時的頂峰；當時布蘭特原油曾漲到每桶147美元，美國汽油漲到每加侖5美元。

華府 石油 俄羅斯

油價狂漲30% 又急拉上攻120美元 更多中東產油國減產

台積徵才8000人 工程師年薪220萬台幣

