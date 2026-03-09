油價狂漲30% 又急拉上攻120美元 更多中東產油國減產

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
受伊朗戰事影響，國際油價繼續飆漲，邁向每桶120美元。(路透)
國際油價「破百」後又急拉一波，突破118美元，飆漲邁向每桶120美元，西德州原油期貨漲幅一度達30%。由於荷莫茲海峽幾乎完全關閉，更多中東主要產油國產量受限，同時間，美國威脅加深這場嚴重擾動能源市場的中東衝突。

布倫特原油5月期貨今天盤中一度飆升28%，至每桶118.73美元，創2020年4月以來盤中最大漲幅；西德州中級原油（WTI）4月期貨漲幅一度逼近31%，報每桶118.88美元。阿聯和科威特已開始減產，因荷莫茲海峽關閉，導致儲油槽迅速填滿。伊拉克上周已開始關閉產能。

美國和以色列一周多前對伊朗發動空襲後，中東戰爭局勢仍沒有降溫的跡象。荷莫茲海峽這條狹窄的航道通常承載著全球五分之一的石油運輸量，該航道的航運中斷以及能源基礎設施遭受的襲擊，推高了原油和天然氣的價格。

美國總統川普在社交媒體平台Truth Social上就油價飆升深夜發文，表示短期油價上漲是和平所需付出的「微小代價」，並補充說，一旦伊朗核威脅消除，油價就將迅速下跌。

不過，川普仍在推進戰爭，他上周六稍早發文說，美國將考慮打擊伊朗境內一些此前並未列為目標的地區以及人員。此前，伊朗總統誓言絕不投降，此外，伊朗已故最高領袖哈梅內伊的兒子穆傑塔巴成為新的最高領袖。

加哥Karobaar Capital投資長Haris Khurshid表示：「目前，最大的擔憂仍然是荷莫茲海峽的運輸中斷問題。停產是個問題，但市場真正擔心的是原油無法流通。」

