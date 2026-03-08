不可想像場景成真：荷莫茲海峽遭封鎖 歐亞油價衝擊續發酵

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
中東經由荷莫茲海峽的油輪運輸已近乎停滯。(路透)
中東經由荷莫茲海峽的油輪運輸已近乎停滯。(路透)

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

這次危機和過去最大不同之處在於，卡達已崛起為液化天然氣（LNG）出口巨頭。過去 20 年來，歐洲和亞洲經濟體逐步擺脫對石油和煤炭的依賴，轉向這種燃燒更潔淨的燃料。

史坦普全球（S&P Global）分析師懷諾（Ross Wyeno）指出，台灣、印度、巴基斯坦和孟加拉面臨的風險較大。他預料這四國的需求將下降，且會出現爭搶原定運往歐洲貨源，只不過飆漲的天價會讓部分買家卻步。

由於原油無法運往全球市場，伊拉克等產量龐大的生產國已面臨無處儲存原油的窘境，不得不減產超過三分之二。科威特的儲油槽也瀕臨飽和。美國油價周日站上每桶 100 美元，是俄烏戰爭爆發以來的首見水準。

摩根大通分析師卡涅娃（Natasha Kaneva）指出，「有史以來，荷莫茲海從未被封鎖過，一次也沒有。」「對我而言，這不僅僅是最壞的情況，更是不可想像的場景。」

卡涅娃估計，如果荷莫茲海峽本周五仍處於封鎖狀態，中東地區日產量可能會減少超過 400 萬桶；到了3月底，減幅可能達到約 900 萬桶，幾乎占了全球需求的十分之一。

對美國而言，衝擊會較往年小得多，不僅因為石油占國內生產毛額（GDP）的比重已遠低於過去，且美國本身也已成為最主要的能源出口國。

美國能源部長萊特周日接受福斯新聞（Fox）訪問表示，經由荷莫茲海峽運輸的能源「很快就會恢復」。他將油價上漲歸咎於「外界擔憂這可能會演變成一場漫長的僵局，但事實並非如此」。

不過，特別是歐洲和亞洲，衝擊仍將持續發酵。交易商指出，若海峽無法在幾天內重新開放，無論是因為美國海軍護航，還是船東評估危險已解除，原油市場價格恐怕會進一步飆漲。

分析師擔心的是，即使伊朗實力被削弱，仍可能利用飛彈和無人機來封鎖荷莫茲海峽，和伊朗的葉門盟友胡塞組織（Houthis）近年來在紅海採取的戰術如出一轍。

美國原油期貨上周飆漲 36%，創下 1983 年有此合約以來的最大漲幅。川普上周五喊話要求伊朗無條件投降，粉碎了華爾街對於他能迅速達成和平協議的期待。周日晚間市場開盤後，油價再度飆漲 20%。

交易商擔心雙方將加劇對能源基礎設施的攻擊。官員指出，沙烏地阿拉伯上周六攔截了一架疑似來自伊朗、飛往油田的無人機。以色列則表示，周末襲擊了伊朗境內多處燃料儲存設施，德黑蘭夜空被火光照亮。

多年來，全球經濟多次因中東石油動盪而脫軌。Rystad Energy 分析師 Jorge León 表示，石油衝擊之首——1973 年贖罪日戰爭期間，阿拉伯產油國因尼克森支持以色列而實施的石油禁運。三個月內油價翻了三倍，重創全球經濟，並左右了美國數十年的能源和外交政策。

五年後，伊朗再度成為危機核心；當時伊朗爆發革命導致生產驟減。原油價格漲幅超過一倍，造成美國經濟衰退，也斷送美國總統卡特總統連任之路。

中東地區的石油產量約占全球三分之一，與 1970 年代初期相當。然而，如今的原油市場更具彈性，長期合約較少，交易商也更有能力將油品調度給最急需的買家。

華爾街有人預料油價會飆漲至歷史新高每桶 150 美元，果真如此，中國擁有龐大庫存，足以支撐 200 天的進口需求。沙烏地阿拉伯已建設一條通往西海岸的輸油管並已啟用，可將部分外銷轉經紅海出口。

此外，史坦普全球分析師懷諾指出，若天然氣價格過高，卡達最大的客戶中國可增加煤炭使用量。

另一大買家南韓在冬季已建立庫存緩衝，但半導體產業可能會因天然氣副產品「氦氣」突然短缺而受創。

但亞洲石油約有 80%來自波斯灣，不少國家面臨更直接的風險。緬甸軍政府日前實施了車輛油料配給制，泰國則暫停了部分燃料出口。菲律賓已指示政府機關午休時關閉電腦，並將冷氣溫度設定在華氏 75 度（約攝氏 24 度）以上。

