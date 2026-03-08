我的頻道

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

編譯葉亭均／綜合外電
由於荷莫茲海峽形同遭伊朗封鎖，伊拉克石油無法出口，只好減產因應。(路透)
由於荷莫茲海峽形同遭伊朗封鎖，伊拉克石油無法出口，只好減產因應。(路透)

兩大國際原油期貨指標今天一開盤就暴漲20%，雙雙衝上每桶111美元。巴克萊分析師說，每桶100美元左右的油價可能會在短期內推高美國整體通膨率，長期影響則取決於高油價維持多久；高盛分析師警告，若無法解決荷莫茲海峽原油運輸受擾問題，本月底前油價就會漲至每桶150美元。

在美伊衝突下，更多中東主要產油國削減產量、荷莫茲海峽幾乎完全關閉，嚴重擾亂能源市場。

高盛原本預估，通過荷莫茲海峽的原油流量將降至正常水平的15%，但伊朗實際上予以封鎖，目前只有約10%的石油貨運仍能通行。

高盛指出，這次衝擊規模，是2022年4月俄羅斯產量因入侵烏克蘭而受到打擊時高峰影響的17倍。當時油價曾被推高至每桶110美元。

高盛在上周五晚間的報告中表示：「如果整個3月荷莫茲海峽的原油流量持續低迷，油價很可能超過2008年與2022年的高點。」布蘭特油價在2022年一度短暫突破每桶120美元，而2008年則曾達到145美元的高點，兩次都對全球經濟造成嚴重衝擊。

原油價格暴漲會帶來什麼連鎖衝擊？

石油經過提煉後製成汽油和柴油，因此漲價必然會導致汽油價格上漲。但消費者可能感受到的連鎖反應遠不止汽油價格，因為全球約40%的塑膠是由原油生產的，因此會進而影響從包裝到玩具、家具等所有商品的成本。

此外，企業本身面臨更高的能源成本，往往會將這部分成本轉嫁到商品和服務價格上，接著導致通膨率升高。一旦通膨升高，央行為了抑制通膨而採取升息行動，導致利率走高，而利率上升通常對股票市場不利，因為這會增加債券和現金等低風險資產的吸引力，並意味著企業借貸成本上升。

此外，高漲的油價會削弱消費者購買力，進而降低製造產品的需求，可能使經濟陷入停滯或衰退。

高油價會帶動通膨率竄升到多高？

巴克萊銀行近期表示，若油價達到每桶100美元，「無疑會在整體通膨層面帶來上行壓力」，但除非油價長時間維持高檔，否則對更廣泛通膨的第二輪效應將相對有限。

巴克萊估計，若原油價格持續上漲10%，在一到兩個月內可能使整體消費者物價指數（CPI）增加約0.2個百分點，主要原因是汽油價格上漲；汽油價格通常會反映約50%至60%的原油價格變動，而且這種變動通常會在兩到三周內出現。

巴克萊估計，當前情勢與2022年俄羅斯入侵烏克蘭後引發的油價飆升不同，當時全球供應鏈已經非常緊張，各國政府同時透過財政刺激向經濟注入資金，進一步放大通膨壓力；如今，巴克萊指出，整體總經環境較為疲軟，包括消費支出降溫、美國勞動市場出現更多鬆動，以及過去12個月中有11個月的通膨數據低於預期。

在基準情境下，巴克萊預測到今年12月，美國整體CPI年增率將為2.7%，前提是油價不會長時間維持在高位。

但巴克萊也警告，如果油價長期維持在接近100美元水準，到2026年底整體通膨可能逼近3%，若通膨預期開始上升，可能會延後聯準會降息時程。

ING美國經濟學家奈特利估計，若油價達到每桶100美元，可能會把消費者物價指數（CPI）年增率從1月的2.4%推升至4%以上，遠遠高於Fed設定的2%通膨率目標，降低Fed在今年稍晚降息的可能性。

高盛 烏克蘭 俄羅斯

