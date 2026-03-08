本周開盤前 五件國際事不可不知

德黑蘭8月遭受空襲後，沙赫蘭（Shahran）煉油廠煙霧竄升。（歐新社）

國際油價今天（周一）飆升至每桶 110 美元以上，越來越多主要產油國採取減產措施，關鍵航道也幾乎完全封鎖，美國揚言進一步投入這場已顛覆能源市場的衝突，更雪上加霜。

油價漲逾110美元之上

布蘭特原油期貨開盤隨即飆漲 20%，來到每桶 111.04 美元；西德州中級原油（WTI）漲幅亦高達 22%。由於荷莫茲海峽持續封鎖，且儲油槽迅速填滿，阿拉伯聯合大公國與科威特已開始削減產量。伊拉克則於上周開始停止生產。

目前伊朗 情勢如何？

伊朗據報導任命最高領袖哈米尼 之子穆吉塔巴（Mojtaba）為新任最高領袖。

同時，有外交管道透露，美國總統川普考慮派遣地面特種部隊，奪取伊朗接近武器級的鈾。以色列空襲擊中德黑蘭的主要燃料庫，整座城市陷入濃煙之中。巴林表示，伊朗攻擊了一座海水淡化廠，但並未影響供水。

此外，據紐約時報報導，美國下令駐沙烏地阿拉伯的外交官撤離。

費半暴跌 台積 ADR 重挫 本周聚焦中東戰事發展

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，打擊6日的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧 （AI）資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

投資人本周將密切留意中東戰事可能擴散以及對能源供應造成的衝擊，並評估最新的通膨數據。其中最大的疑問是：這場美、以和伊朗之間的戰事能否迅速落幕，還是會演變成持久的衝突？

道瓊工業指數6日下跌453點，跌幅0.9%，周線下跌3%，寫下去年4月來最大單周跌幅。史坦普500指數下跌1.3%，本周累計跌幅達2%。偏重科技股的那斯達克綜合指數大跌1.6%，周線跌1.2%。

費城半導體指數6日大跌3.9%，台積電ADR重挫4.2%，周線各跌7.2%和9.5%。

甲骨文資料中心擴建喊卡 傳 Meta考慮接手承租

彭博引述知情人士報導，由於籌資問題及OpenAI的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，半導體股6日聞聲重挫。

The Information報導另指出，甲骨文已為OpenAI在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物，完工後預計可容納約40萬顆輝達Blackwell GPU。這八棟建物目前只完成兩棟。此外，正如The Information去年4月報導，甲骨文曾爭取OpenAI另外再簽下六棟建物的運算容量，但雙方目前已決定放棄此擴建計畫。CNBC引述知情人士強調，最先已規劃的八棟建物的建設仍照常進行，不受影響。

The Information指出，電力至少需一年左右才能到位。等到電力供應就緒時，輝達已開始銷售下一代Vera Rubin晶片，OpenAI也不願意再擴大現有輝達的Blackwell晶片叢集。知情人士透露，OpenAI傾向將新一代晶片用於別處的資料中心。

美換夏令時間 股市隔日往往下挫

美國8日啟動日光節約時間，撥快時鐘一小時，9日起美股開盤所對應的台灣時間，將從晚間10時30分變成9時30分。研究發現，在啟動日光節約時間後，股市常在隔天下挫，原因是美國民眾睡眠少了一小時，引發焦慮情緒。

統計顯示，1998年來，在日光節約時間啟動隔天的周一交易日，美股平均下跌約0.3%，表現遠不如其他日子的平均上漲0.03%。先前的「在股市裡失眠」報告涵蓋了1997年之前的數據，也證實日光節約時間帶來的這個不尋常現象。