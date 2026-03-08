三星工會9日啟動罷工投票 市場憂：罷工恐影響HBM生產

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
三星電子勞資談判破裂，三大工會9日將啟動罷工授權投票。（美聯社）

韓媒報導，南韓三星電子工會9日將啟動罷工授權投票，勞資緊張再度升溫。外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響。

產業消息人士8日表示，三星電子三大工會將在9-18日進行全體會員的罷工授權投票。若投票獲半數通過並取得罷工權，將於4月23日在平澤廠舉行集會抗議，推動自5月21日至6月7日、為期18天的全面罷工。

發起罷工的三大工會，合計代表三星電子約8.9萬名員工，占該公司約13萬名員工總數的相當比例。若罷工成真，將是三星創立以來的第二次。首次罷工發生在2024年，由三星電子工會（NSEU）發起。

三星勞資衝突升溫，主因2026年薪資談判最終破裂。工會要求公開超額獲利績效獎金（OPI）計算方式並取消上限，且提出調整後的底薪調升方案。公司方面則提出改善OPI計算方式，以及加薪、發放庫藏股、提供特別獎勵等方案，但在三個月的談判後，雙方在核心議題上始終無法縮小分歧。

市場觀察人士表示，三星工會可能全面罷工，股東不安情緒持續升高。外界也擔心，這間全球最大記憶體製造商的生產中斷，可能拖累股價，因為即便是短暫的生產干擾，也可能衝擊產量並打擊投資人信心。

儘管上次罷工期間並未出現外界原先擔憂的生產中斷，但部分觀點認為，這次情況可能不同，因工會人數大幅增加，且很多會員隸屬負責半導體業務的裝置解決方案（DS）部門。業界尤其關注對高頻寬記憶體（HBM）生產的影響，因三星近期開始量產並出貨HBM4，並為輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）加速器Vera Rubin生產相關產品。由於HBM生產通常需時數月，市場憂心全面罷工恐對生產排程與供應計畫帶來壓力。

時值南韓KOSPI指數因中東地緣政治緊張遭受重創，散戶對藍籌股相關的負面消息格外敏感。部分投資人也批評工會此舉時機不當；也有觀點認為，即使最終未真的爆發罷工，光是罷工可能發生的預期，就可能為股價增添波動。

