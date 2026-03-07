油價大漲 全球公債市場受創

我的頻道

編譯任中原／綜合外電
市場原先預期英格蘭銀行今年將降息2碼，現在預期只有50%的機率會降息1碼。（美聯社）

本周全球債市受創嚴重。英國公債是2022年特拉斯危機以來表現最差的一周，10年期殖利勁升39點，到4.62%；美國10年期公債殖利率上升17點，報4.13%，也是去年4月貿易戰爆發以來最大的單周升幅；彭博全球債券總指數則是2024年10月以來表現最差的一周。

債市重挫主因油價大幅上漲，從戰前的每桶72美元，大漲到92美元，歐洲天然氣價格更一飛沖天，使投資人擔憂通膨飆升，央行降息的可能性破滅。目前市場預期歐洲央行（ECB）今年將升息1碼，而戰爭之前則預期ECB還會進一步降息。市場原先預期英格蘭銀行今年將降息2碼，現在預期只有50%的機率會降息1碼。

富達國際集團經理瑞戴爾表示，「這還不算是恐慌，而是全球投資人將之前過度看漲的部位釋出」。德意志銀行全球總體經濟銷售主管提爾南表示，「能源因素的衝擊重大，市場聯想到2022年的情況」。

美國債市較好，因為美國是能源出口國。周五美國2月就業劇減9.2萬人，使市場預期今年聯準會（Fed）降息2碼的機率升高。一些基金經理人指出，經濟若進一步受創，可能使央行在新通膨數據尚未公布之前先行降息。

花旗全球總統策略長麥考米克表示，「我並不預期英國及歐洲央行會對能源價格飆漲做出激進反應」。

