大摩轉向審慎看亞股 但上調台股評級 看好AI題材能帶來支撐

中東荷莫茲海峽運輸實質停擺，已使摩根士丹利（大摩）對亞股態度轉向審慎，調降印度 與阿拉伯聯合大公國的投資評等，同時調升對台灣股市的評等，原因是將受惠於人工智慧（AI）革命與科技周期的潛在高峰。

大摩包括布雷克（Daniel Blake）和賈納（Jonathan Garner）在5日的報告中，調升台灣股市評等，從「減碼」上調至「中立」，沙烏地阿拉伯股市也調高至「中立」，韓股因具備「強大的題材驅力」，保持「中立」評等，日股與新加坡股市也維持為「加碼」。

大摩也以能源供應風險為由，調降印度股市的投資評級，從「加碼」下調至「中立」，因為印度是受到卡達液化天然氣（LNG）潛在供應中斷衝擊最嚴重的亞洲市場之一。這群分析師說，考量到AI的相關不確定性與高估值，全球投資人可能會先等待，或許等到台灣與南韓的科技周期攀峰，才會重返印度。大摩也下調阿拉伯聯合大公國的評等，從「加碼」降至「中立」。

以整體亞洲市場而言，大摩分析師團隊表示，「我們保持防禦」操作，「亞洲仍極度依賴中東供應的原油、煉油產品及LNG，我們認為市場對供應鏈風險太過樂觀」。摩根大通（小摩）5日也調降對新興市場貨幣與當地貨幣債券的投資評級，從「加碼」降至「中立」。

此外，高盛也以記憶體晶片價格持續上漲與估值誘人為由，調高首爾Kopsi指數的目標價，從6,500點一口氣調高到7,000點。以慕天輝為首的分析師團隊認為，「我們認為韓股回檔後，會先盤整一段時間，再衝向新高」，「若更密切關注部位和流動數據，可發現景象更為平衡，因此平倉風險較低」。

之前曾精準預判韓股漲勢的晨星財富公司（Morningstar Wealth）也建議能逢低買進館，管理3,780億美元投資組合的經理人普瑞思齊（Mark Preskett）說，「在韓股大跌後，我們已把韓股（部位）拉到目標權重」，他雖拒絕透露北周買進的個股，但表示SK海力士和三星電子允許投資人「投資資料中心供應鏈，以預估獲利計算的本益比也只有個位數」。

管理逾9,000億美元資產Federated Hermes也有類似觀點，表示已利用韓股本周暴跌的機會，提高對「偏好個股」的暴險，日本以外亞股部門主管派恩斯（Jonathan Prines）說，韓股漲勢背後的驅力，包括半導體強勁、當局推行企業治理與稅務改革等，都依然沒變。