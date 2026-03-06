伊朗戰爭效應／卡達液化天然氣「斷氣」 歐亞能源鏈大亂

卡達主要液化天然氣設施遭伊朗攻襲，卡達能源已停止生產，也無法運送，歐亞各國正面對「斷氣」危機。(歐新社)

伊朗報復美以聯合攻擊實行無差別濫炸，襲擊卡達兩大大主要液化天然氣(Liquefied Natural Gas，LNG)設施，封鎖及襲擊荷莫茲海峽船舶，卡達天然氣無法運送，歐亞各國正面對「斷氣」危機，就連美國關鍵產業的能源成本勢必推高。

華盛頓郵報指出，卡達是LNG全球能源系統的關鍵，僅次於美國的第二大LNG供應國，超過八成客戶是亞洲國家及地區，包括台灣在內。

卡達能源公司旗下最大LNG設施2日遭伊朗攻擊後，宣布即時停止LNG及相關產品的生產，4日更宣布無法執行出口合約，依賴卡達LNG等歐亞各國馬上「斷氣」，導致當地能源價格飆升，工廠面臨停產風險。

史坦普全球能源(S&P Global Energy)亞洲天然氣研究主管鍾志鑫(Zhi Xin Chong) 分析指出，目前各國首要應對措施是從其他地區尋求LNG供應，但美國、澳洲、馬來西亞等生產國幾乎沒有多餘的LNG供應。

如果LNG價格過高且難以採購，日本、南韓、台灣、印度及東南亞等，會盡可能轉向煤炭，一些國家可能會重啟閒置的燃煤電廠，不但代價高昂也大幅增加空氣汙染。

一些最依賴卡達LNG能源的國家，經濟勢必受嚴重影響。彭博社指出，作為卡達LNG的第二大進口國的印度，工業用戶的LNG供應正在減少，有部分製造商暫停生產。巴基斯坦的依賴程度更高，公用事業公司也開始削減對工業客戶的LNG供應。

有部分國家受影響輕微，例如中國為實現能源獨立，其太陽能和風能裝置容量超過世界其他地區的總和，因此有能力應對LNG短缺，法國也可能憑藉其龐大的核電裝置容量來承受能源價格衝擊。俄烏戰爭後，歐洲大部分地區增加對太陽能及風能的投資，LNG僅占能源結構的16%。

美國在2023年成為全球最大的LNG出口國，不受「斷氣」影響之餘，生產商更可能從中受益，但能源成本的飆升，也令其他製造行業受嚴重衝擊。