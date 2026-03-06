伊朗戰爭效應／油價飆兩年新高 道瓊一度跌千點 金融市場波動劇烈

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓特區一處殼牌加油站，5日顯示汽油價格飆升。(路透)
華盛頓特區一處殼牌加油站，5日顯示汽油價格飆升。(路透)

受到伊朗戰爭影響，汽油5日漲到2024年夏季以來最高價格，華爾街股市隨之走低。史坦普500指數(S&P 500)下跌0.6%，抹掉今年以來的微小漲幅。道瓊工業平均指數盤中一度大跌1000多點，最後收盤跌784點，跌幅1.6%。那斯達克綜合指數也跌0.3%。

油價走勢牽動全球金融市場，汽油價格大幅上漲引起憂慮，人們擔心如果油價長期居高不下，恐將拖累全球經濟，壓垮家庭消費能力，導致利率升高。

美國基準原油價格5日上漲8.5%，收在每桶81.01元。布倫特原油上漲4.9%，達到每桶85.41元，接近2024年以來的最高價格。

美國各地加油站的汽油價格已經開始漲價。美國汽車協會(American Automobile Association)統計，目前每加侖汽油平均價格3.25元，比一周前的2.98元上漲9%。

某些分析師與投資專家指出，如果油價繼續飆升到每桶100元且維持在高點，全球經濟恐怕難以承受。

未來走向充滿不確定，使得本周金融市場出現劇烈波動，甚至每小時都有變化。很多程度將取決於荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的狀況，全球大約五分之一的石油通常必須經過這條位於伊朗附近的狹窄水道。

本周以來，史坦普500指數下跌大約0.7%，大型科技股、石油生產商股價上揚，抵消了市場其他產業的損失。航空業者的股票5日再度成為美國股市的重災區。美國航空(American Airlines)股價下跌5.4%，聯合航空(United Airlines)下跌5%，達美航空(Delta Air Lines)下跌3.9%。

史坦普500指數5日下跌38.79點，報6830.71點。道瓊工業平均指數下跌784.67點，報47954.74點，那斯達克綜合指數下跌58.50點，報22748.99點。

市場擔心能源驅動的通膨出現，美國國債殖利率5日上升到4.1%以上，已是連續第四天上漲，油價走高讓人們對立即降息的前景產生懷疑。

華盛頓特區一處埃克森美孚加油站，5日顯示汽油價格飆升。(路透)
華盛頓特區一處埃克森美孚加油站，5日顯示汽油價格飆升。(路透)

